Brussels Airlines door met minder vliegtuigen en minder personeel

Brussels Airlines ontslaat 25 procent van het personeel en reduceert de vloot met 30 procent. De maatschappij neemt gedwongen maatregelen vanwege de negatieve impact van de coronacrisis.

Plan

Daarvoor heeft Brussels een ‘transformatieplan’ opgesteld. Niet of nauwelijks winstgevende routes worden geschrapt en daarom wordt de vloot ook verkleind: van 54 naar 38 vliegtuigen. Een kwart van het personeel wordt ontslagen om verdere kosten te besparen. Wel belooft Brussels Airlines het aantal gedwongen ontslagen minimaal te houden.

Gezond

“De kracht van ons bedrijf zijn onze medewerkers en we doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te beschermen. De manier waarop we omgaan met de sociale impact is voor ons net zo belangrijk als het einddoel zelf. Het is de verantwoordelijkheid van het management om ervoor te zorgen dat ons bedrijf de crisis kan overleven. Maar laten we duidelijk zijn, het is niet alleen de bedoeling om te overleven, maar ook om een gezond bedrijf op te bouwen met een structurele winstgevendheid en groeiperspectief op lange termijn. We geloven sterk in het plan en in de toekomst van Brussels Airlines”, aldus Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines.

Kosten

Andere punten uit het plan zijn de verlaging van de algemene kosten en de operationele kosten en de verhoging van de operationele efficiëntie, onder meer door een verbetering van de productiviteit en een verdere standaardisering van de vloot. Ook wordt de beloningsstructuur van de werknemers vereenvoudigd, ‘met als doel een aantrekkelijke werkgever te blijven en tegelijkertijd de toekomstige kostenevolutie onder controle te houden’.

Vertrouwen

“De onderneming heeft er alle vertrouwen in dat ze met haar transformatieplan 75% van de tewerkstelling zal kunnen veiligstellen en opnieuw op een rendabele manier zal kunnen groeien zodra de vraag naar vliegreizen zich heeft hersteld tot een niveau van “het nieuwe normaal”, naar verwachting vanaf 2023. Structureel winstgevend worden is een essentiële voorwaarde om de toekomst van het bedrijf en van nieuwe investeringen veilig te stellen, alsook om zich te beschermen tegen mogelijke toekomstige tegenslagen”, aldus de maatschappij.

Verlies

Sinds 21 maart staan alle toestellen van Brussels Airlines aan de grond. Momenteel verliest het bedrijf één miljoen euro per dag door inkomstenverlies en door onvermijdelijke doorlopende kosten zoals de huur- en onderhoudskosten van vliegtuigen.

Thomas Cook

“We zijn het jaar 2020 begonnen met positieve resultaten op het vlak van aantal passagiers en inkomsten”, zegt Vranckx. “Deze zomer hadden we een sterk vakantieaanbod gepland omdat we een deel van het verloren aanbod van het failliete Thomas Cook Belgium konden compenseren. Maar de coronaviruspandemie treft Brussels Airlines bijzonder hard. We hadden geen andere keuze dan onze vluchten tijdelijk op te schorten vanaf 21 maart en technische werkloosheid in te voeren voor het hele bedrijf. Deze ongeziene crisis heeft onze financiële situatie verslechterd, waardoor we genoodzaakt zijn om substantiële en essentiële maatregelen te nemen. De herstructurering is dringend nodig om de huidige crisis te overleven en in de toekomst structureel winstgevend te worden.”