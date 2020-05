Dit is de Air France-KLM vlootplanning de komende jaren

In het financiële jaarverslag heeft Air France-KLM de planning van de (nieuwe) vloot voor de komende jaren bekend gemaakt. We zetten op een rijtje hoeveel nieuwe toestellen er welk jaar komen.

A350

Te beginnen met het paradepaardje van de Fransen, de A350. Alle toestellen gaan exclusief naar Air France. In 2020 worden er volgens planning zes aan de vloot toegevoegd. Eén is in februari al geleverd. Volgend jaar komen er nog eens zeven. In 2022 staan er vijf in de planning. Het jaar erna komen er zeven; en vervolgens vier in 2024. Tenslotte volgen er nog zes in de jaren erna.

B787

Dan het paradepaardje van KLM, de 787. Dit jaar komen er vijf. Eén daarvan is in februari al geleverd. KLM heeft nu achttien in de vloot en zal er dus op 31 december 22 gebruiken. Air France heeft er negen. In 2021 en 2022 zal Boeing nog elk jaar drie toestellen leveren. Daarna zijn alle bestelde toestellen geleverd.

B777

In 2020 ontvangt KLM volgens planning twee Boeing 777-300ER’s. Het zijn bestellingen die de 747’s vervangen en kunnen gedaan worden omdat de A350’s naar Air France gaan.

A220

De planning van de zestig A220’s voor Air France is ook bekend. De eerste zes komen in 2021. De twee jaren daarna volgen er steeds vijftien. Vervolgens in 2024 nog twaalf en in 2025 (en verder) ook nog eens twaalf.

E195

De E195’s die KLM besteld heeft staan niet in het overzicht van de groep. Dat is omdat de toestellen worden geleased, volgens een woordvoerder van AFKL. KLM bevestigt tegenover Up dat de toestellen nog volgens planning komen. De eerste vijf in 2021. In 2024 zal de vloot uit 21 toestellen bestaan. Het zijn vervangingsvliegtuigen voor de E190’s, waar nu mee gevlogen wordt.

Het is natuurlijk mogelijk dat de plannen veranderen door de corona-crisis.