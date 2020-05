Eindhoven Airport wil in 2021 korting geven aan airlines met schonere, stillere vliegtuigen

Eindhoven Airport wil vanaf april 2021 onderscheid maken in het tarief dat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen aan havengelden. Het voorstel is om een korting te geven aan airlines die met schonere en stillere vliegtuigen vliegen.

CO2-uitstoot

Op deze manier wil de luchthaven bijdragen aan de aanpak van geluidshinder en de CO2-uitstoot. “Crisis of niet, we hebben ons gecommitteerd aan het advies van Pieter van Geel om de geluidbelasting in 2030 substantieel te verminderen ten opzichte van 2019 en daarmee al direct te beginnen. Voor vermindering van hinder is vlootvernieuwing een belangrijke voorwaarde. Ondanks alle onzekerheden die er nu zijn als gevolg van de crisis, gaan we onverminderd voor de doelstelling uit het advies van Van Geel om in 2030 60 procent nieuwe vloot op Eindhoven Airport te hebben”, aldus Roel Hellemons, CEO van de luchthaven.

Brandstof

Daarnaast is Eindhoven Airport voorstander van een Europese verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om kerosine bij te mengen met duurzame brandstoffen. “Bijmenging van duurzame brandstoffen zal bijdragen aan de verdere vergroening van de luchtvaart. De luchthaven zelf ligt goed op koers om in 2030 emissieloos te zijn voor alle grondgebonden activiteiten”, aldus Eindhoven Airport.

Voorwaarden

“Zeker nu op grote schaal in Europa staatssteun wordt gegeven aan luchtvaartmaatschappijen snappen we het heel goed dat er gevraagd wordt om voorwaarden te verbinden aan die steun”, vertelt Hellemons. “Dit moet in onze ogen dan liefst wel in Europees verband worden opgelegd, om een eerlijk speelveld te creëren voor de luchtvaartmaatschappijen en het meeste resultaat te bereiken. We verwachten dat de luchtvaart zich geleidelijk aan weer gaat herstellen en met deze voorwaarden kunnen we de noodzakelijke verduurzaming van de sector mogelijk versnellen. Dat zou de winst zijn die deze crisis oplevert. Wij maken ons daar hard voor bij nationale en Europese overheden.”