Marechaussee weigerde vorig jaar 2800 mensen op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar op Schiphol 2800 mensen de toegang tot Nederland ontzegd. Andere zaken kwamen juist minder vaak voor.

Incidenten

Het aantal van 2800 mensen die het land niet in mochten is 20 procent hoger dan in 2018. Het gaat daarbij vooral om mensen met valse papieren of een ongeloofwaardig verhaal. Ook het aantal aangiftes van winkeldiefstal op en rondom Schiphol Plaza schoot omhoog. Met 276 aangiftes was dit tien keer zoveel als het jaar ervoor.

Vermindering

Andere zaken kwamen in 2019 juist minder vaak voor. Er werd minder bagage gestolen en er waren minder zakkenrollers acief. Ook het aantal aangehouden drugskoeriers is gedaald: van 703 in 2018 naar 541 afgelopen jaar. Ook het aantal incidenten van overlast door reizigers in vliegtuigen nam af. De Marechaussee moest 77 keer optreden na een landing, waar dat in 2018 nog 115 keer was.

Nu het vliegverkeer momenteel bijna helemaal tot stilstand is gekomen, is het nu helemaal rustig op Schiphol. Normaal ziet Schiphol iedere dag ongeveer 200.000 reizigers en bezoekers, waar dat nu nog maar enkele duizenden zijn. De ciminaliteit op Schiphol is nu dan ook flink afgenomen. Het vliegveld plaatste deze week een video waarin in coronatijd is mee te kijken is met de Marechaussee:

