NL airlines moeten blij zijn met voucher-beleid EU | Commentaar

Teleurgestelde reacties waren er na het besluit van de EU geen uitzondering voor Nederland te maken in het voucher-beleid. Zowel uit de reiswereld, als vanuit de politiek. Wij denken dat de reiswereld juist blij moet zijn met het recht dat de klant zijn geld terug kan eisen. De luchtvaart zal er sneller door herstellen.

Geldnood

De reisbranche, verenigd in de ANVR, zegt de verplichte vouchers in het leven geroepen te hebben omdat hun leden anders in geldnood zouden komen. De ACM, regering en het grootste deel van de Tweede Kamer vond het een goed plan. Ook al is er duidelijke wetgeving die anders bepaalt, namelijk dat consumenten recht hebben op geld terug als de maatschappij annuleert. Het argument van de politiek om toch akkoord te gaan was: “het zijn uitzonderlijke tijden.”

Dat is eigenlijk gek, wetgeving is wetgeving. Juist bedoeld om duidelijkheid en zekerheden te scheppen, niet om uitzonderingen te faciliteren. Iedereen is immers gelijk, dat is de basis van het rechtstelsel. Rechtszekerheid. Als je nu voor de rechter komt, zal je verweer dat het uitzonderlijke tijden zijn, niet geaccepteerd worden. En terecht.

De mensen die ‘toevallig’ in de corona-periode een ticket hadden, financieren dus eigenlijk de problemen van KLM en andere Nederlandse maatschappijen. Terwijl de overheid (en dus de belastingbetaler) vele miljarden in KLM en de reisbranche als geheel stopt. Als de (politieke) keuze is de branche te steunen, dan is het niet meer dan logisch dit met z’n allen te doen. En dus niet (deels) op de schouders van de toevallige reiziger te leggen.

Commissaris

De Euro-commissaris geeft in haar persconferentie het voorbeeld dat als iemand ontslagen is, deze persoon het geld van de vakantie simpelweg hoog nodig kan hebben. Bij Nederlandse maatschappijen krijg je dat dus niet terug. Op de redactie krijgen we regelmatig vragen of verhalen over de vouchers. Best veel mensen hebben het hele jaar moeten werken om die vakantie te betalen. Er heerst veel onvrede. Zij moeten die last van de reisbranche dragen. Diegenen die hun geld terug zouden willen, worden door Premier Rutte weggezet als niet solidair. En ze kunnen ook niet alsnog een vakantie in Nederland, want de maatschappij heeft hun geld.

De Nederlandse maatschappijen zijn de uitzondering in Europa met opgelegde, verplichte vouchers. Bij veel andere maatschappijen krijg je op verzoek restitutie. Ze proberen wel de vouchers te slijten. Vaak krijg je dan bijvoorbeeld 50 euro of 10 procent meer krediet dan je uitgegeven hebt, om het aantrekkelijk te maken. Je weet immers niet of je voor de waarde van je voucher een nieuw ticket naar je bestemming kan kopen. Best kans dat de prijzen post-Corona hoger liggen. In andere landen is het een keuze van de reiziger om de maatschappij te steunen. De Nederlandse wordt de consument echter verplicht tot het geven van een risicovolle lening. Immers, als de maatschappij toch omvalt ben je alles kwijt.

Korte termijn

Nu spreekt de EU dus uit dat ze geen uitzondering maken voor het Nederlandse voucher-beleid. En dat is goed voor de Transavia’s, Corendons enzovoort. Het instellen van de vouchers is voor maatschappijen heel logisch voor de korte termijn cashproblemen. Alleen, de regering heeft onomwonden gezegd heel ver te willen gaan de branche te helpen; die korte termijnproblemen zijn daarmee een stuk minder dringend geworden.

Minder slim

Voor de iets langere termijn zijn die opgelegde vouchers een stuk minder slim. De luchtvaart zal uiteindelijk weer opstarten. Er zijn nu hordes mensen echt ontevreden met het beleid van de Nederlandse reisbranche. Die mensen zullen volgende keer naar een alternatieve maatschappij kijken. Of voorlopig weer in de auto stappen voor hun vakantie.

Maar nog belangrijker: waarom zou je risico lopen en binnenkort een reis boeken bij een Nederlandse maatschappij? Als het Coronavirus weer oplaait, zit je weer met een voucher waar je voorlopig niks mee kan. Terwijl je gewoon je geld terug kan krijgen als je gekozen had voor BA, Finnair, Lufthansa en ga zo maar door.

Blij zijn

Daarom mag de reisbranche blij zijn met het besluit van de EU. De consument weet dat hij vertrouwen kan hebben in de wet. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor grote bedrijven. Die consument zal sneller een nieuw ticket kopen. Want als consumenten iets niet willen is het onzekerheid. Daardoor maakt het herstel van de luchtvaart in Nederland -dankzij de EU!- de meeste kans in de pas lopen met de rest van Europa. En dat is goed voor de Nederlandse luchtvaart.