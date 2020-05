Delta heeft 7000 piloten teveel

Delta Air Lines verwacht in de herfst ongeveer 7000 piloten teveel te hebben. Dat blijkt uit een interne memo van de maatschappij.

Memo

In de herfst zal Delta naar verwachting zo’n 7000 piloten meer in dienst hebben dan het nodig zal hebben, zo schrijft John Laughter, Delta’s Senior Vice President van Flight Operations, in een interne memo aan zijn werknemers. In totaal vliegen er momenteel 14.500 piloten bij de maatschappij. Over een jaar, met het aantal piloten dat dit jaar zal pensioneren in de berekening meegenomen, zal Delta nog steeds een overschot van 2500 tot 3500 piloten hebben.

Crisis

Momenteel wordt er door alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk meer dan 10 miljard dollar per maand uitgegeven, terwijl er op iedere binnenlandse vlucht maar zo’n twintig passagiers aan boord zijn. Verwacht wordt dat het twee tot drie jaar zal duren voordat de vliegmarkt weer hersteld is. Veel maatschappijen hebben te midden van de crisis een overschot aan vliegtuigen en personeel. Zo nam American Airlines onlangs afscheid van onder meer alle Boeing 767’s en Embraer E190’s. Donderdag kondigde Delta aan alle Boeing 777’s met pensioen te sturen. Ook de MD90’s zullen dit jaar voor het laatst onder het Delta-logo vliegen. Het is de bedoeling dat de maatschappij de nieuwe en zuinigere A330’s en A350’s in gebruik gaat nemen als de vraag naar lange vluchten weer toeneemt.