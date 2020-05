Doorbraak duurzaam vliegen: elektrische Cessna Grand Caravan

Op donderdag 28 mei gaat voor het eerst een full electric Cessna 208B Grand Caravan de lucht in. Dit is het grootste commerciële elektrische vliegtuig ter wereld. De proefvlucht vindt plaats in Moses Lake in de Amerikaanse staat Washington en is via Facebook en Youtube live te volgen. Bij het elektrificeren is nauw samengewerkt met AeroTEC. Aandrijving gebeurt door de magni500 elektrische motor met een vermogen van 750 pk van fabrikant magniX uit Australië.

Beaver

De magni500 is dezelfde motor die is in ingebouwd in een De Havilland Beaver van Harbour Air. Het zespersoons toestel maakte zijn eerste elektrische vlucht op 10 december 2019. AeroTEC is opgericht in 2003 en gevestigd in Moses Lake. Het bedrijf houdt zich bezig met testen, engineering en certificering met als doel om een nieuw product snel en efficiënt op de markt te brengen.

magni500. Copyright magniX

Verlengd

De Cessna 208 Caravan vloog voor het eerst eind 1982. De 208B Grand Caravan is een verlengde versie die een paar jaar later op de markt kwam. Het robuuste toestel kan 11 passagiers vervoeren, maar wordt ook veel gebruikt als klein vrachtvliegtuig of voor het droppen van parachutisten.

copyright magniX