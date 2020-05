EU monitort of Nederland zich aanpast aan wet coronavoucher

De Europese Commissie monitort specifiek hoe Nederland en elf andere landen de Europese wetgeving toepassen. Indien nodig kan er nog een inbreukprocedure worden opgestart, wat gebeurt in het geval dat de wet niet juist wordt toegepast.

Brief

Een dezer dagen stuurt de Europese Commissie een brief aan Nederland en alle andere Europese landen, waarin de toepassing van de Europese wetgeving omtrent de reisvoucher wordt verduidelijkt, naast de aanbevelingen die woensdag zijn gedaan. Ook controleert de Commissie dan of de wet alsnog juist wordt toegepast.

Reactie

“De landen krijgen twee weken de tijd om te reageren”, zegt een woordvoerster van de Europese Commissie tegen Up in the Sky. “Daarnaast monitort de Commissie ook specifiek hoe Nederland en elf andere landen de Europese wetgeving toepassen en kunnen ze zo nodig nog een inbreukprocedure opstarten, mocht blijken dat de toepassing niet conform de regels is.”

Inbreukprocedure

De inbreukprocedure houdt in dat er opnieuw een brief aan de regering wordt gestuurd. Dan moet er worden uitgelegd waarom de wet niet wordt toegepast. Als de Commissie niet tevreden is met het antwoord, dan wordt er een tweede brief verstuurd. Krijgt de Commissie dan weer nul op het rekest, dan kan er worden besloten naar het Europees hof te stappen.

Wet

Deze week werd door de Europese Commissie besloten dat er geen uitzondering wordt gemaakt op Verordening 261/2004, welke regelt dat reizigers binnen zeven dagen recht hebben op een cash refund bij een geannuleerde vlucht. Dus aan deze wet is er niets veranderd en Europese wetgeving staat boven de nationale wet. Na de uitspraak besloot minister van Nieuwenhuizen dan ook om de aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport om deze wet niet te handhaven, in te trekken.

KLM

Even later paste KLM het voucherbeleid aan. Daarbij werd aangekondigd dat reizigers wiens vlucht de komende periode geannuleerd zal worden, kunnen kiezen tussen een voucher of een cash refund. Klanten van wie de vlucht in de afgelopen weken werd geannuleerd, delven hierdoor alsnog het onderspit. Wel worden de al uitgegeven vouchers mogelijk meer waard. De maatschappij werkt nog aan een plan om alle vouchers aantrekkelijker te maken in de vorm van extra waarde.

Stabiel

Het besluit vanuit Brussel is volgens KLM niet de enige reden om het voucherbeleid op de schop te nemen, maar de maatschappij ziet dat de situatie in de luchtvaart nu iets meer gestabiliseerd is. “De huidige ongekende Covid-19 crisis heeft voor zowel klanten als bedrijven veel onzekerheid en geheel onvoorziene situaties met zich meegebracht, waar bestaande regelgeving helaas onvoldoende in voorziet, op tal van vlakken en ook op het gebied van refunds”, aldus KLM.