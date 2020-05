Het ondenkbare denkbaar: wèg met de KLM? | Column Goof

Ik hou een lijst bij met dingen die (ooit) niet voorstelbaar waren. Daar staan dingen tussen die intussen wel gebeurd zijn. Ik zal die lijst misschien even onder dit stukje zetten. Is wel leuk.

‘Vroeger hadden we onze eigen vaderlandse airline, de KLM’.

Dat zinnetje kan moeiteloos op die lijst geplaatst worden. Het lijkt heel veel op een ander zinnetje.

‘Vroeger hadden we onze eigen vaderlandse vliegtuigfabriek, Fokker’.

Moeten we de KLM helpen? Dat doen we al met het Concertgebouworkest en Het Rijksmuseum.

Maar de ervaringen in het bedrijfsleven zijn niet goed. Fokker, al genoemd. DAF en RSV/Verolme.

Stel eens dat het Albert Heijn zou betreffen. Net zo oud als de KLM, en ook Hofleverancier. AH heeft miljoenen Nederlanders honderd jaar lang gevoed en gelaafd. Stel dat het daar mis gaat. Is het bedrijf dan waard om te behouden, met miljarden staatsteun? Lidl en Jumbo kunnen de rol prima overnemen.

Denk niet dat het zou gebeuren. Een leverancier van boterhammenworst is toch blijkbaar iets anders dan een stoere en sexy operator van Jumbojets.

Zijn het goeie gevoelens? Vaderlands trots? KLM-Blauw past bij jou? Nationalisme heeft nooit veel goeds gebracht. Voetbal is al een twijfelgeval, maar Auschwitz en Stalingrad liggen ook om de hoek.

Is het trouwens wel eerlijk? Over die piloten en stewardessen maak ik me niet zo’n zorgen. Maar de cabineschoonmakers en bandenwisselaars? De KLM steunen betekent dat er elders duizenden op straat komen te staan. Misschien wel in een arm land, waar ze die banen goed kunnen gebruiken.

Er is altijd ìemand de sjaak.

Moeilijk allemaal. En je leest het veel: de luchtvaart moet leaner en meaner. Een ander concept. Een post-Corona-model. Kleine, jonge, sluwe airlines kunnen dat model denk ik makkelijker vormgeven dan kolossen, met veel bobo’s en blazers, en die ook nog eens aan de tiet van een nationale overheid hangen.

Wordt dát model werkelijkheid, dan staat hij straks denk ik wel in een museum, de KLMosaurus Rex.

Goof Bakker

Additional facts

Ik moest ook denken aan Merkel, een tijdje terug. Het was ondenkbaar dat Opel op de fles zou gaan. Opel mòest en zou geholpen worden. Dat was goed nieuws voor de arbeiders van Opel. Maar het is slecht nieuws voor de arbeiders van VW. Voor elke verkochte Opel wordt één Golf minder gemaakt. Er is altijd ìemand de pineut.

Proeflezer Jaap meldt, heel filosofisch: “Je hebt helemaal gelijk: maar toch, men is gehecht aan overleveringen, tradities en routines. Hoe achterhaald ze misschien ook zijn. Als die wegvallen, waar moet je je dan aan vasthouden in dit leven vol onzekerheden?”

Proeflezer en KLM-er Maarten zegt: “Tja, als het zo doorgaat wordt ‘t: vroeger had je

AOW, WW, Bijstand, betaalbare ziektekostenverzekering, fatsoenlijke nutsvoorzieningen

En ga nog maar even door. Koude winters en geen eikenprocessierups.” Prachtig, Maarten!

Een proeflezer-piloot meldt over de ‘nieuwe luchtvaart’: “Ik heb weinig ervaring met de grote luchtvaart. In mijn leven heb ik maar vijf of zes keer met een luchtvaartmaatschappij gevlogen waarvan één keer intercontinentaal. Van alle vluchten maar één keer met de KLM. Kan me geen enkel verschil herinneren tussen Transavia (naar Spanje), Delta (naar de VS) of KLM (naar Schotland). Wat ik me vooral kan herinneren was het gedoe op de luchthavens. En je wordt behandeld als een nummer. Ik heb een grote voorkeur om met de auto op vakantie te gaan. Heerlijk die vrijheid! En met zulke mooie landen in de buurt hoef ik niet met het vliegtuig op vakantie. Ik hoop dat er een einde komt aan de all inclusive resort vliegvakanties. Ik ken mensen die zich duizenden kilometers door de lucht laten vervoeren om vervolgens een week aan het strand van een resort in Egypte te gaan liggen.”

Proeflezer Jerry zegt: “Ik worstel met hetzelfde probleem (wat de KLM betreft). Jammer van ‘Onze Trots’ maar ik denk onoverkoombaar. Fokker vind ik een andere zaak, die had nog perspectieven, ik dacht dat de Canadezen er beter van zijn geworden. Daarnaast was Fokker innovatief, nieuwe methoden en constructies werden er bedacht. Onder andere het verlijmen van aluminium was er ontwikkeld (heb ik nog met eigen ogen gezien)”.

Ik dacht dat het Amerikanen waren die met die techniek aan de haal zijn gegaan, Lockheed? Inderdaad levert de KLM een me-too-product; er is nauwelijks onderscheid meer te maken in deze marketingtechnisch uit-ontwikkelde markt. In tech-bedrijven ligt dat misschien anders.

In die tijd…

….zat iedereen vrolijk te paffen in het vliegtuig, elke stoel had een asbakje.

…werden homo’s aan een paal gebonden en doodgeslagen.

…staken de mensen nog zelf vuurwerk af, en vielen daarbij jaarlijks honderden gewonden.

…stond elke jonge man te popelen om zijn leven te geven voor het vaderland.

…was dwergwerpen (met instemming van de dwerg) een populair spelletje.

…gingen mensen voor de lol vissen aan hun bovenlip aan een haakje uit het water trekken.

… ging je op zondagmiddag met vrouw en kinderen ging kijken als er mensen opgehangen werden

….kon je nog leeuwen en tijgers in het circus zien.

…werden in China nog vleermuizen en gordeldieren gegeten, waardoor de wereld in ongekende pandemieën gestort werd.

…hadden alle mannen schouderlang haar.

…had je nog tientallen verschillende mensenrassen, die mekaar met grote regelmaat tot slaaf maakten, willekeurig opknoopten of zelfs met miljoenen tegelijk uitroeiden.

… zaten voorname mensen als Lodewijk de Veertiende gewoon te poepen in het openbaar.

…schudden mensen elkaar tientallen keren per dag de hand, waardoor griep, verkoudheid en ernstiger ziekten razendsnel verspreid werden; soms kreeg je een natte hand van iemand die net naar toilet geweest was!

…dansten blanke mensen op 5 december verkleed als malle negers door de straten.

…rookte praktisch een kwart van de bevolking en waren sigaretten relatief makkelijk verkrijgbaar, terwijl er jaarlijks miljoenen mensen aan de gevolgen stierven.

… gingen vrouwen ook werken.

… kreeg een bankdirecteur een miljoen mee als hij de zaak volledig verprutst had.

…was slaven houden en verhandelen een baan als alle andere.

….gingen mensen in het weekend dieren doodschieten voor hun plezier.

…werden honden doorgefokt tot genetische wangedrochten en hadden dierenartsen de handen vol om deze zieke dieren constant op te lappen en uiteindelijk dood te spuiten.

… werden vrouwen niet toegelaten op de universiteit.

…kon je nog suikergoed in supermarkten kopen, dat mensen in enorme hoeveelheden aanschaften om hun kinderen rustig te houden, waardoor ze al op jonge leeftijd de meest vreselijke ziekten opliepen, waaronder diabetes, migraine en kanker.

….aten mensen nog andere dieren op.

… kon je nog gewoon lachen om zwakbegaafden of geesteszieken.

… was de wiet nog verboden, maar zoop half Nederland zich dood.

…sloeg je kleine kinderen gewoon als ze ongehoorzaam waren.

… mochten vrouwen topless zonnen.

… mochten zwangere vrouwen gewoon roken en alcohol gebruiken.