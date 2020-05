Amerikaanse F-22 Raptor neergestort

Vrijdag is een Amerikaanse F-22A Raptor neergestort in een oefengebied in het noordwesten van Florida. Dit meldt de USAF in een persbericht.

Oefengebied

Het ongeval vond plaats rond kwart over negen in de ochtend (lokale tijd). Het toestel, afkomstig van de vliegbasis Eglin in Florida, crashte op de ‘Eglin Test and Training Range’, een oefengebied ongeveer twintig kilometer ten noordoosten van de vliegbasis. De piloot wist zich met zijn schietstoel in veiligheid te brengen en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de mogelijke oorzaak van het incident is nog niets bekend gemaakt.

Stealth

De Lockheed Martin F-22 Raptor is het nieuwste en modernste jachtvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. Tussen 1996 en 2011 werden 195 F-22’s geproduceerd. Aanvankelijk wilde de USAF enkele honderden Raptors aanschaffen, maar als gevolg van de extreem hoge kostprijs werd het aantal fors teruggeschroefd. Vanwege stealth en andere geheime technologie is er zelfs een exportverbod voor de F-22. Voor zover bekend is dit de vijfde crash van een F-22.