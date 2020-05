Olga Lubbers bouwt met AeroDelft vliegtuig op vloeibare waterstof | longread

In de Dreamhall van de Technische Universiteit Delft werkt ze keihard aan een revolutie in de luchtvaart. Ze geeft met haar 21 jaar al leiding aan de technische departementen van AeroDelft. Dit team van 40 studenten is bezig met de bouw van het Phoenix-vliegtuig dat op vloeibare waterstof gaat vliegen. Schoon, stil en zuinig en met veel betere prestaties dan een batterij-elektrisch toestel. Of dit dé doorbraak wordt voor de verduurzaming van de luchtvaart zal de tijd leren. Aan enthousiasme en ambitie ontbreekt het in elk geval niet. Maak kennis met Olga Lubbers, Chief Engineer van AeroDelft.

Lubbers is door haar vader enthousiast gemaakt voor de vliegerij: “Als kind ging ik wel eens mee zweefvliegen en dat vond ik geweldig. Op mijn 14e ben ik zelf ook lid geworden van de zweefvliegclub. Ik mocht al eerder solo vliegen dan dat ik autorijlessen kreeg. Na een brede oriëntatie kwam ik tot de conclusie dat een technische studie het beste bij mij past. Bij een open dag van de TU Delft was ik helemaal verkocht. Ik hoorde daar dat je bij Aerospace Engineering zelf experimenten gaat doen in het Flying Testbed PH-LAB in het derde jaar van de bachelor.”

Olga Lubbers studeert luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, maar is dit jaar fulltime bezig met AeroDelft. Naast leiding geven in de vorm van kwaliteitscontrole regelt ze ook de contacten met technische bedrijven en partners. Vanaf september duikt ze weer de studieboeken in over het onderwerp Flight Performance. Ze geeft aan dat haar opleiding erg gericht is op de huidige luchtvaart, passagiersvliegtuigen en verbrandingsmotoren. AeroDelft biedt een mooi tegenwicht, want daar gaat het om duurzaamheid, radicale innovatie en de potentie van waterstof.

“Onze missie is om vloeibare waterstof te bewijzen en promoten als alternatief voor fossiele brandstoffen in de luchtvaart. We zijn een team van 40 studenten uit 13 landen, sommige zijn een jaar gestopt met de studie en sommige doen het naast hun studie. Je krijgt er geen studiepunten voor, maar je leert ontzettend veel van zo’n praktijkproject. We proberen zo veel mogelijk diversiteit binnen het dreamteam op te bouwen. Binnen de TU Delft en ook er buiten. We hebben studenten van bijvoorbeeld elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische bestuurskunde. Daarnaast studeert een handvol teamleden in Utrecht en hebben we stagiaires van onder andere Inholland Delft, Willem de Kooning Academy Rotterdam en ROC Airport College Hoofddorp”, aldus Lubbers.

AeroDelft werkt dit jaar aan een schaalmodel op vloeibare waterstof, dat rond januari vanaf Lelystad Airport de lucht in gaat. Uiteraard onder het voorbehoud van corona. De ervaringen worden meegenomen naar de volgende stap: een tweepersoons vliegtuig, dat in de zomer van 2022 moet vliegen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij de industrie en de ontwikkelingsplannen. Het Delftse studententeam hoopt op die manier een incubator en katalysator te zijn in de luchtvaartsector en energietransitie. Volgens Lubbers heeft vloeibare waterstof de meeste potentie als energiedrager in de luchtvaart: “Vliegen met gasvormig waterstof is al eerder gebeurd, door DLR en Pipistrel bijvoorbeeld. Maar er zijn twee grote nadelen aan deze techniek: het volume en het gewicht van de tank. Gasvormig waterstof wordt op hoge druk opgeslagen, daar heb je zware tanks voor nodig.”

Vliegen op waterstof in gasvorm of op batterijen heeft als voordeel dat er al ervaring met deze techniek is opgedaan. Daarom wil AeroDelft ook zelf eerst op batterijen vliegen en op een gastank, voordat de techniek van vloeibare waterstof wordt toegepast. Voor certificatie werkt men samen met het NLR. Ook over de grens wordt gekeken naar vergelijkbare projecten, bijvoorbeeld een drone op vloeibare waterstof in Zuid-Korea. Volgens Lubbers is de kans groot dat haar studententeam de wereldprimeur krijgt met een bemand vliegtuig op vloeibare waterstof.

De Chief Engineer denkt dat het mogelijk is om in de General Aviation vliegtuigen om te bouwen om op vloeibare waterstof te vliegen: “Elektromotor, propeller en brandstofcel kun je gewoon van de plank kopen. Uiteraard doen we nog wel veel testen om de combinatie en integratie te verifiëren. Elektrisch vliegen is belangrijk, maar onze bijdrage aan de techniek zit in de energieopslag. Hoe deze techniek geïntegreerd wordt in de commerciële luchtvaart is de volgende vraag. Dat valt buiten de scope van ons project, maar we hebben zeker contact met bedrijven die hier wel mee bezig zijn.”

In het onbemande schaalmodel komt de tank met een volume van 15 liter voorin het vliegtuig. De waterstof weegt 1,2 kilogram. Het is een vacuüm tank, waardoor de vloeibare waterstof koud gehouden kan worden. Vanuit de tank gaat er een lange buis naar de brandstofcel, die ervoor ontworpen is om het gas dat is verdampt op te warmen naar de operationele temperatuur van de kleppen en de brandstofcel. De drone kan straks 83 kilometer per uur vliegen en 7 a 8 uur in de lucht blijven.

“We willen de eerste vlucht op Lelystad Airport gaan doen. Iedereen kijkt heel erg uit naar deze samenwerking. Lelystad Airport is een groot vliegveld waar we alle ruimte hebben, om te vliegen en om een groot evenement neer te zetten. We werken graag samen met belangrijke partners om op die manier grote stappen te zetten in de verduurzaming van de luchtvaart. In de toekomst zijn er aanpassingen nodig aan de vliegvelden als er grootschalig op vloeibare waterstof wordt gevlogen. Denk niet alleen aan opslag en vultechnieken, maar ook aan zaken die ‘groene waterstof’ mogelijk maken, oftewel waterstof dat duurzaam geproduceerd is met groene energie”, aldus Lubbers.

Voor de certificering werkt AeroDelft samen met het NLR. De drone gaat vliegen als experimenteel vliegtuig onder de vergunning van NLR. Voor de bemande vlucht op waterstof wordt er contact gezocht met IL&T. Een NLR-vlieger gaat de vlucht uitvoeren. Aan de Phoenix-vlucht wil het Delftse studententeam een groot publieksevenement koppelen. Het moet een flink mediaspektakel worden, een prima kans om te laten zien dat vliegen op vloeibare waterstof echt toekomst heeft. Een apart evenementen-team van AeroDelft gaat hiermee aan de slag.

Olga Lubbers legt uit hoe het waterstofproject van AeroDelft gefinancierd wordt: “Omdat we een studententeam zijn waar iedereen vrijwillig werkt, hebben we niet eens zoveel financiering nodig. Veel van onze partners steunen ons ‘in-kind’, zo krijgen we een groot deel van onze materialen, de locatie waar we kunnen werken en technische kennis. Dat helpt al enorm. We zijn wel nog altijd op zoek naar nieuwe sponsors. Voor een financiële bijdrage kunnen we veel exposure en een stukje recruitment terug leveren, ook staan we altijd open om naar creatieve invulling te kijken in de vorm van een evenement of actie.”

“We praten met mensen in de politiek en het bedrijfsleven hoe we als team kunnen aansluiten bij de huidige plannen en hieraan bij kunnen dragen en impact maken. Onze gesprekpartners zijn vaak onder de indruk van ons project en ontwerp, maar helaas kunnen we nog niet laten zien dat het vliegt. Daarom is nu het plan om in september, wanneer ons nieuwe operations team start, een breed netwerk op te bouwen. Dit netwerk nodigen we uit voor onze publieke vlucht. Dan kunnen we dit evenement ook gebruiken om uit te breiden en wellicht funding te krijgen voor de nieuwe projecten die eraan komen”, aldus Lubbers.

Lezers van Up in the Sky kunnen het unieke waterstofproject van AeroDelft op verschillende manieren volgen. Het studententeam heeft een prachtige website www.aerodelft.nl en is actief op verschillende social media. Via de website kun je je ook abonneren op de nieuwsbrief. Wanneer na corona de Dreamhall weer open gaat is iedereen op afspraak welkom om een kijkje te nemen bij de werkzaamheden. Aan het eind van het interview krijgt Olga Lubbers het laatste woord: “We mogen best optimistisch zijn als we naar de toekomst van de luchtvaart kijken. Niet vliegen is voor ons geen optie. Gelukkig is AeroDelft niet de enige met de visie van duurzaam vliegen, dus ik verwacht dat we met goede samenwerkingen nog mooie stappen gaan maken op korte én op lange termijn!”

