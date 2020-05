De Kleine Luchtvaart (afl.164) | Column Goof

In de Nieuwe Ruitenberger Courant lezen we dat er een internationale crisis is uitgebroken op het sportvliegveld aan de Verlengde Wilgendijk.

Oorzaak was, dat havenmeester Palenberg een uit Wuppertal afkomstige Beech Bonanza het dubbele landingstarief in rekening had willen brengen. Palenberg had erbij gezegd dat hij ‘etwas zurück wollte sehen’ voor de schade die de Luftwaffe had aan gericht aan zijn ouderlijk huis in de meidagen van ’40. De foto’s had hij toevallig bij zich. De Duitsers hadden schouderophalend aangekondigd weer in take-off te gaan, zonder betaling.

Palenberg had vervolgens gedreigd een brandweerauto op de baan te plaatsen. Waarop de Duitsers in alle rust stapels folders uit de nieuw-geplaatste VVV-carrousel hadden getrokken, en over de balie geworpen, de beide havenmeesters ondersneeuwend in een enorme berg ongevraagd reclamemateriaal.

Een tweede schermutseling betrof het ijs-en-patat-terras van Restaurant de Variometer. Dit terras was in 2006 in goed overleg aan het begin van baan 09 geplaatst. Door de heersende westenwinden zou op het terras zodoende de minste geluidsoverlast bestaan van de run up-area.

De uitbater, Bert Roostermans, kon echter met een zelf bijgehouden logboekje aantonen dat de verhouding eerder omgekeerd was. Roostermans wilde hiervoor gecompenseerd worden. Het argument dat de global warming aan deze situatie ten grondslag zou liggen, trok de ondernemer in twijfel. Vooral ook omdat hij vermoedde dat de baankeuze meer te maken had met de ligging van de luxe woonboerderij van havenmeester Palenberg.

Airport Chief Operations Wim Bemelmans, tevens voorzitter van de stichting ‘Uns Vleegveld’, wist echter te melden dat er geen precariorechten betaald werden voor een bij het terras geplaatst reclamebord. De twee zaken wilde hij wel tegen mekaar wegstrepen.

Hiertegen kwam echter de PR-manager van het veld, Mevrouw Annelies Akkermans, in opstand. De teksten op het reclamebord waren haar al geruime tijd een doorn in het oog.

Met name de tekst MET ONZE VERSE SNERT LAAT U ZE VLIEGEN waren haars inziens minder goed te verenigen de positionering van het vliegveld als Central European Business Port.

(wordt vervolgd)

Goof Bakker