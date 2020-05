Rekenkamer: Kabinet heeft onrechtmatig gehandeld bij aankoop aandelen AF-KLM

Het Kabinet handelde in februari 2019 onrechtmatig omdat het voorafgaand de aanschaf van veertien procent van de aandelen van Air France-KLM niet het parlement informeerde. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer.

Uitgave

De Rekenkamer oordeelt dat de uitgave van 744,4 miljoen euro in strijd is met artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Een minister mag pas uitgaven doen als het parlement vooraf een begroting heeft goedgekeurd. In dit geval is de Staat een verplichting aangegaan zonder toestemming van het parlement, zegt de Rekenkamer. Bij uitzondering mag het beleid eerder worden uitgevoerd, maar dan moet het parlement wel vooraf geïnformeerd worden.

Eisen

“De minister van Financiën heeft kort voor de aandelenaankoop weliswaar twaalf leden van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer in een vertrouwelijk overleg op het ministerie geïnformeerd, maar de gehanteerde werkwijze voldoet niet aan de formele vereisten. De Eerste Kamer is helemaal niet geïnformeerd. Daarmee is het budgetrecht van het parlement geschonden en spreekt de Algemene Rekenkamer van een onrechtmatigheid”, aldus de Rekenkamer.

Aanbevelingen

Aanbevelingen die de Rekenkamer doet, houden in dat er een duidelijkere omschrijving moet komen van artikel 4.7, de zogenoemde voorhangprocedure, welke momenteel nog erg ruim is volgens de Rekenkamer. Ook moeten er nadere afspraken worden gemaakt tussen de minister en de Eerste en Tweede Kamer om herhaling te voorkomen.

Reactie

Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, zegt in een reactie de aanbevelingen over te nemen. Sommige zijn volgens hem al in gang gezet. Hij is het eens met het standpunt van de Rekenkamer, maar is het niet eens met de conclusie dat zijn handelen op basis van artikel 2.27 onrechtmatig was, maar meent dat zijn handelen onrechtmatig was op basis van wetsartikel 4.7. Maar volgens de minister was de voorhangprocedure niet mogelijk vanwege de noodzakelijke vertrouwelijkheid.