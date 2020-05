Transavia start in juni met Griekenland, Portugal en Spanje

Transavia vliegt vanaf 4 juni weer. De maatschappij begint met zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Per week zal worden gekeken of en welke vluchten en extra bestemmingen aan worden toegevoegd.

Bestemmingen

De bestemmingen die weer worden gevlogen zijn Athene, Heraklion en Thessaloniki in Griekenland, Malaga in Spanje en Faro en Lissabon in Portugal. “We zijn blij dat we onze passagiers in deze voor iedereen ingrijpende periode, weer perspectief voor het veilig en gezond vliegen kunnen bieden”, zegt Marcel de Nooijer, CEO bij Transavia.

Restricties

In Portugal zijn de harde restricties opgeheven. Voor Spanje geldt nog code oranje en reizigers moeten verplicht twee weken in quarantaine bij aankomst. “Een deel van onze reizigers zal ondanks deze restricties naar Spanje gaan voor familiebezoek of om te genieten van hun tweede huis. Transavia wil ook deze passagiers de kans bieden op reis te gaan en start daarom met een aantal vluchten op Malaga. Op basis van onze ervaringen komende periode zullen wij kijken of we op meer bestemmingen in Spanje gaan vliegen”, aldus Transavia. In Griekenland geldt het inreisverbod voor Nederlanders tot en met 31 mei. De maatschappij verwacht dat de restricties daarna worden opgeheven.

Balans

“Dit is een belangrijk besluit na een periode van negen weken waarin wij niet hebben gevlogen op de repatriëringsvluchten na’, zegt De Nooijer. “De situatie verandert per dag en veilig en gezond vliegen is en blijft ons belangrijkste uitgangspunt. Toch hebben we een goede balans gevonden tussen de maatregelen die per land bestaan, de inreismogelijkheden én de wens van onze passagiers. Als vanzelfsprekend nemen we ook extra maatregelen om het vliegen zo veilig mogelijk te maken.”

Maatregelen

In het kader van de coronamaatregelen worden de vliegtuigen vaker en grondiger schoongemaakt en het aantal contactmomenten tussen de passagiers en bemanning tijdens de vlucht wordt tot een minimum beperkt. Alle reizigers moeten een mondkapje dragen en deze zelf meenemen en passagiers uit risicogebieden moeten een gezondheidsverklaring invullen.

Voucher of cash

Eerder vandaag maakte Transavia ook bekend dat reizigers wiens vlucht door corona is geannuleerd, vanaf 4 juni de keus krijgen tussen een voucher of een cash refund. Voor de voucher blijven dezelfde voorwaarden gelden.