Indiaas vliegveld Calcutta getroffen door supercycloon

De luchthaven van het Indiase Calcutta is zwaar getroffen door supercycloon Amphan. Ook rondom de regio heeft de orkaan veel verwoest en er zijn minimaal 84 mensen om het leven gekomen in India en Bangladesh.

Luchthaven

De luchthaven werd tijdelijk gesloten, maar is inmiddels wel weer open. “De operaties worden hervat op Kolkata Airport na de ernstige supercycloon Amphan”, schrijft het vliegveld op Twitter. “Effectieve planning en teamwerk hebben de effecten van de cycloon op de luchthaven geminimaliseerd en onze teams werken de klok rond om ononderbroken dienstverlening te garanderen.”

Supercycloon

Het is de eerste supercycloon bij de Golf van Bengalen sinds 1999, waarbij meer dan 9000 personen om het leven kwamen. In Bangladesh is het de krachtigste orkaan na Sidr, welke in 2007 aan ongeveer 3500 mensen het leven kostte.

Operations resume at #KolkataAirport after severe #CyclonicStormAmphan. Effective planning and team work has minimised the effects of Cyclone at the Airport and our teams are working round the clock to ensure uninterrupted services. pic.twitter.com/9L0wviHTTy — Kolkata Airport (@aaikolairport) May 21, 2020

A scene From my brother’s house in Kolkata. They say they have never seen anything like this ever. Pray to god this passes thru quickly without much damage. pic.twitter.com/88LTdD08ww — Pawan K Goenka (@GoenkaPk) May 20, 2020