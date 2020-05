De Open Skies worden weer gesloten | Column Goof

Zestien jaar geleden zat ik met collega-spotter Frank Mink in een nogal armoedig zaaltje op de vliegbasis Nordholz in Duitsland, voor een persconferentie bij de start van ‘Open Skies’.

Hetzelfde verdrag dat eergisteren door Donald Trump opgeschort is.

Met een Luftwaffe Transall waren we naar het Duitse MLD-vliegveld gevlogen. Mijn indruk was dat er voornamelijk vliegtuigliefhebbers waren komen opdagen. Niet één journalist van een serieus medium, zeg maar. Terwijl wat er gepresenteerd werd bepaald geen flauwekul was.

In de jaren vijftig probeerde president Eisenhower met zijn Russische collega Bulganin af te spreken om elkaar vanuit de lucht constant te observeren, om de angel uit de Koude Oorlog te halen.

De Russen wilden niet, maar toen George Bush senior het veertig jaar later nog eens probeerde wèl. Een enorme operatie kwam op gang. Vliegtuigen van elkaar niet echt goed liggende naties overvlogen jarenlang volkomen ongestoord elkaars territorium, lekker fotograferend en afluisterend.

Nu, zestien jaar later, lijkt het feest voorbij.

Heel langzaam wordt de wereld onveiliger. Toch krijgen ze mij op dit gebied geen pessimist.

De jongeren van de wereld zijn steviger verbonden met elkaar dan vroeger. Via hun smartphones en niet te vergeten de Engelse taal, die tegenwoordig door anderhalf miljard mensen over de hele wereld wordt gesproken. Nationalisme is uit de mode, en zelfs in Iran en China is die bedenkelijke emotie onder jongeren tanende.

Veel mekaars muziek luisteren en filmpjes bekijken, zou ik zeggen.

En probeer vooral te ontspannen.

Goof Bakker

Additional facts

Misschien weet u het nog: Frank haalde in 2001 dagen achtereen het NOS-Journaal. Hij werd met een groep spotters in Griekenland gearresteerd, en moest door Mat Herben vrijgepleit worden (Mat is zelf ook spotter, maar belangrijker: the guy that gave us the JSF). Zie daarvoor:

https://goofbakker.nl/GOOFNRC/fullsize/NRC_2001-12-18-Vliegtuigen_zijn_mijn_leven.jpg

Let op het prachtige vliegtuig waar de Russen mee gekomen waren. Onderdeel van de Russische ruimtevaartschool ‘Joeri Gagarin’.

Proeflezer Ron Norp zegt: “Het was al een volledig achterhaald concept, toch? Op Google Earth kun je de vliegtuigen tellen op elk veld ter wereld en kijk eens welke info men rond de MH17 boven water heeft gekregen. Met de huidige satellieten hoor en zie je alles wat je ook met een vliegtuig zou kunnen vergaren en het kost geen brandstof of bemanning. Technisch is het geen stap terug, qua onderlinge verstandhouding misschien wel.”

Proeflezer Marcel komt met een conspiracy theory die de dood van de pacifist Pim Fortuyn zou linken aan de lobby van de Amerikanen om de JSF aan ons te slijten: ” Wel verdrietig dat Mat daar eerst Pim voor heeft moeten laten ‘omleggen’ ;-)”. Zulks zou blijken uit de film 06/05 van Theo van Gogh.

Proeflezer Erik-Jan stelt: “Het Open Skies programma was bedoeld om Amerikaanse spionage met U-2 en satellieten te legaliseren.”