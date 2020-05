ZeroAvia mikt met waterstof op zero emissie

Californië is een broedplaats voor innovatieve startups, die bezig zijn met de verduurzaming van de luchtvaart. Daar zitten bekende namen bij als Ampaire, Wright Electric (easyJet) en A3 (Airbus). Zij kiezen bijna allemaal voor elektrisch vliegen op batterijen of accu’s. Het Amerikaans-Britse ZeroAvia gaat een andere weg om de uitstoot van CO2 te reduceren: waterstof in gasvorm. Zij maken bovendien gebruik van een opvallend flying testbed, een Piper Malibu. Tijd voor een kennismaking.

Thuisbasis

In het midden van Californië ligt het stadje Hollister op zo’n anderhalf uur rijden van San Francisco. De plaats maakt deel uit van San Benito County en telt zo’n 35.000 inwoners. Het stadje heeft niets van doen met het populaire gelijknamige kledingmerk. Ten noorden van Hollister is het lokale vliegveld gesitueerd, waar enkele honderden General Aviation vliegtuigen hun thuisbasis hebben. Hollister Municipal Airport wordt onder andere gebruikt door Skydive Hollister, de zweefvliegclub en de vliegende brandweer. Ook ZeroAvia is hier gevestigd. Het bedrijf heeft een nevenvestiging in Cranfield (Groot-Brittannië).

Vervuiling

Volgens ZeroAvia zorgt de transportsector voor een derde van alle CO2-uitstoot in Amerika. Vanaf 2016 is deze sector zelfs vervuilender dan de kolencentrales. Luchtvaart is binnen de transportsector verantwoordelijk voor 12% van de vervuiling. Hiervan komt de helft voor rekening van shot haul vluchten tot 1.600 kilometer. Overheden gaan de luchtvaartindustrie dwingen om de CO2-emissie te verlagen. De coronacrisis kan daarbij voor een versnelling zorgen. Naast vervuiling ziet ZeroAvia nog een probleem: grote luchthavens krijgen steeds meer te maken met congestie, lange wachtrijen en hoge kosten voor beveiliging.

Emissievrij

ZeroAvia ziet de oplossing in point-to-point vliegen zonder uitstoot met kleinere toestellen naar regionale vliegvelden. Men heeft als missie het versnellen van de transitie naar duurzame luchtvaart. Het Californische bedrijf wil emissievrije vliegreizen mogelijk maken, te beginnen met korte afstanden tot 500 mijl. De komende 10 jaar zal er een vraag ontstaan naar meer dan 100.000 nieuwe vliegtuigen, die reizen sneller, veiliger en vooral schoner moeten maken. Het gaat om een markt van 100 miljard dollar.

Aandrijflijn

Het bedrijf uit Hollister ontwikkelt een nieuwe emissievrije aandrijflijn met 75% lagere brandstof- en onderhoudskosten. Dit resulteert in een verlaging van de totale vliegkosten met 50%. ZeroAvia mikt op het ombouwen van bestaande vliegtuigen met 10-20 zitplaatsen, zoals een Twin Otter en Cessna SkyCourier. Dit maakt certificering een stuk eenvoudiger. Die toestellen kunnen straks over een afstand van 300 tot 500 mijl zonder CO2-uitstoot vliegen. Men kiest daarbij voor waterstof in gasvorm, dat gemaakt kan worden met behulp van zonne- of windenergie. Waterstof kan in tanks in het vliegtuig worden vervoerd. Brandstofcellen drijven vervolgens een elektrische motor aan met als uitstoot slechts waterdamp.

Prototype fueltank. Copyright ZeroAvia

Proeven

De eerste proeven met de aandrijflijn vonden plaats in de zomer en het najaar van 2018. ZeroAvia maakte gebruik van een Driving Testbed in de vorm van een El Camino truck. Men reed daarmee over de startbaan van Hollister Airport. Een paar maanden later werd de powertrain ingebouwd in een Piper Malibu, een zes-zitter uit 2013. Na het verkrijgen van een experimentele status van de FAA vond de eerste vlucht plaats op 21 februari 2019. Volgens ZeroAvia was dit meteen een vlucht met ’s werelds grootste vliegtuig dat vliegt met zero emissie, zonder de hulp van fossiele brandstoffen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de vlucht nog niet werd uitgevoerd met waterstof, maar met batterijen. Vervolgens werden een reeks proefvluchten uitgevoerd.

Subsidie

Een half jaar gelden werd bekend dat ZeroAvia £ 2,7 miljoen overheidssubsidie ​​heeft gekregen om de aandrijflijn verder te ontwikkelen. Het testprogramma wordt voor de helft door ZeroAvia gefinancierd en voor de andere helft door de Britse overheid. Daarbij is het de bedoeling dat de Piper Malibu binnenkort verhuist naar Cranfield. In de zomermaanden vinden testvluchten plaats op Orkney eilanden in Schotland. In september staat een proefvlucht op waterstof op de rol over een afstand van 320 kilometer. In Californië zal een parallel testprogramma worden uitgevoerd.

Leasen

Om het vliegen op waterstof te versnellen heeft ZeroAvia onlangs Starburst Aerospace als partner gekozen. Starburst, met vestigingen in zeven landen, helpt startups in de luchtvaartindustrie bij het wereldwijd vinden van partners en financiering. Het bedrijf heeft op die manier al meer dan 200 startup projecten helpen bespoedigen. ZeroAvia wil zelf geen vliegtuigen bouwen maar de powertrain en waterstof aanbieden aan vliegtuigfabrikanten en luchtvaartmaatschappijen. Het bedrijf wil vanaf 2022/2023 de aandrijflijn leasen aan klanten en zorgen voor brandstof en onderhoud als onderdeel van het power-by-the-hour-model. Daarbij betalen klanten alleen voor de uren dat ze de powertrain gebruiken. Over een jaar of vijf wil ZeroAvia zich richten op een vliegtuig met 50 zitplaatsen.

Copyright ZeroAvia