Brussels Airlines hervat vliegschema; eind augustus 59 bestemmingen

Brussels Airlines start op 15 juni met 30 procent van het netwerk in Europa en met 40 procent van het long-haul vliegschema. Tussen 15 juni en 31 augustus moet het vluchtschema geleidelijk worden uitgebreid tot uiteindelijk 59 bestemmingen in 33 landen in Europa, Afrika en de Verenigde Staten.

Europa

Het is twaalf weken geleden dat Brussels Airlines alle vluchten opschortte. Vorige week kondigde de maatschappij aan op 15 juni het netwerk te hervatten. In Europa zullen in totaal 45 bestemmingen worden aangevlogen in 20 landen, waaronder Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, Frankrijk en Denemarken.

Long-haul

Wat betreft de long-haul routes zal de luchtvaartmaatschappij (onder voorbehoud van goedkeuring van de autoriteiten) 13 van de 17 Afrikaanse bestemmingen bedienen. In de VS zal New York JFK weer aangevlogen worden. Montreal (Canada), een nieuwe bestemming die gepland was om in maart 2020 te worden gestart, zal in de loop van volgend jaar aan het netwerk toegevoegd worden.

Boeking

Eind deze week zullen alle nieuwe bestemmingen doorgevoerd zijn in het boekingssysteem. Pas dan zullen alle nieuwe vluchten ook boekbaar zijn. Passagiers wiens vlucht aangepast wordt, zullen worden geïnformeerd en kunnen vanaf 2 juni hun nieuwe vluchten inzien via de ‘Mijn boeking’-sectie op de website.

Vraag

“We kijken er erg naar uit om onze activiteiten te hervatten en onze passagiers en een deel van ons personeel weer te verwelkomen. We nemen alle maatregelen om hen te beschermen tijdens hun reis. We beginnen klein deze zomer om de marktvraag te volgen, maar plannen om vanaf september ons netwerk verder uit te breiden naargelang de vraag opnieuw stijgt en restricties verder worden versoepeld. Tegen het einde van dit jaar hopen we opnieuw 50 procent aan te bieden van het vluchtschema zoals het gepland stond voor deze ongeziene crisis uitbrak”, Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines.