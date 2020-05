Fiji Airways ontslaat helft van het personeel

Fiji Airways ontslaat 51 procent van het personeel, wat neerkomt op zo’n 758 werknemers. De maatschappij voelt zich genoodzaakt deze maatregelen te nemen als gevolg van de coronacrisis.

Werk

“Dit is een zeer moeilijke aankondiging en deze doen we pas nadat we alle andere opties hebben gehad. De trieste realiteit van langdurige vluchtopschortingen betekent dat we nu en in de nabije toekomst simpelweg geen werk meer hebben voor een groot deel van ons personeelsbestand”, zegt Andre Viljoen, CEO van Fiji Airways.

Vliegschema

De opschorting van de vluchten van de maatschappij is onlangs tot eind juni verlengd en Fiji Airways werkt nu aan het gereduceerde schema voor juli en augustus. “We hebben geen andere keuze dan de dienstbetrekking te beëindigen van personeel voor wie we geen werk meer hebben. Het is een ongelukkige, maar cruciale stap die we moeten nemen om onze cashpositie te beschermen en zoveel mogelijk banen te behouden voor het personeel dat het bedrijf nodig heeft om in de huidige tijd te functioneren”, aldus Viljoen.

Salaris

Medewerkers die wel kunnen blijven, krijgen een salarisvermindering van 20 procent. Verder is de maatschappij in gesprek met schuldeisers en vliegtuigverhuurders over uitstel van betalingen en leases en het regelen van schuldfinanciering bij een aantal financiële instellingen.