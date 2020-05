Luchtmacht vliegt missing-man formatie bij Margraten | Video

F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht brachten in het weekend traditiegetrouw een eregroet boven de Amerikaanse begraafplatas Margraten in Zuid-Limburg. De vier toestellen vlogen een missing-man formatie om de Amerikaanse militairen die zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Vrijheid

“Deze Amerikaanse mannen en vrouwen vergeten wij nooit. De stilte die zij achterlieten, spreekt luid. Zij betaalden de hoogste prijs, voor hun land en onze vrijheid”, zei Ank Bijleveld-Schouten, minister van Defensie, bij de herdenking. “Wij zijn het aan hen, onszelf en onze toekomstige generaties verplicht om als partners onze vrije democratische rechtsstaten te blijven beschermen. Want de oorlog en het gemis van deze helden zitten nu, 75 jaar later, nog steeds in ons.”

Corona

Vanwege de coronasituatie was er geen publiek bij de Memorial Day. Wel waren er naast de minister nog enkele andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, zoals Rob Bauer, de Commandant der Strijdkrachten, Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland en generaal Tod Wolters, de hoogte NAVO-commandant in Europa.

Margraten

Margraten is de enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland. Het merendeel van de Amerikaanse militairen sneuvelden tijdens de bevrijding van het zuidoosten van Nederland en de opmars door Duitsland. Margraten is de rustplaats van 8.301 Amerikaanse militairen. 1.722 personen staan op de Muren der Vermisten.

‘All gave some, some gave all’. Sobere doch waardige herdenking te #Margraten gisteren van de offers die onze Amerikaanse bevrijders hebben gemaakt in WOII. Mooi dat @Kon_Luchtmacht met een #missingman flyby deel kon zijn van deze plechtigheid. Lenny en crew, well done! pic.twitter.com/ncdvbJlxeb — LtGen Dennis Luyt (@dennisluyt) May 25, 2020