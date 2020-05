Virgin Orbit breekt eerste lancering LauncherOne raket af

Virgin Orbit heeft de eerste missie van de LauncherOne raket vroegtijdig afgebroken. Alle pre-lanceringsprocedures verliepen goed, maar nadat de 747 ‘Cosmic Girl’ de LauncherOne had losgelaten deed zich een probleem voor. De crew besloot om de missie vroegtijdig te beëindigen. De 747 landde weer veilig op Mojave Air and Space Port.

Doelen

“Ons team heeft vandaag hun prelaunch- en vluchtoperaties met ongelooflijke vaardigheid uitgevoerd. Testvluchten zijn bedoeld om gegevens op te leveren en daar hebben we nu een schat aan. We hebben veel van de doelen die we onszelf hadden gesteld bereikt, maar niet zo veel als we hadden gewild”, zegt Dan Hart, CEO van Virgin Orbit. “Desalniettemin hebben we vandaag een grote stap voorwaarts gezet. Onze ingenieurs zoeken al door de gegevens. Onze volgende raket wacht al. We zullen hiervan leren, ons aanpassen en beginnen met de voorbereidingen voor onze volgende test, die binnenkort komt.”

Volgende test

De volgende raket van het bedrijf bevindt zich in de laatste fase van integratie in de productiefaciliteit van Long Beach, met nog een aantal andere raketten voor latere missies. “Het besluit van Virgin Orbit om ruim voor deze testvlucht met de productie van meerdere raketten te beginnen, stelt het team in staat om aanzienlijk sneller door te gaan naar de volgende poging, kort na het aanbrengen van de nodige aanpassingen aan het lanceersysteem”, aldus het bedrijf.