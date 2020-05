Wings for Aid test op Twente Airport

Stichting Wings for Aid test een maand lang haar hulpverleningsvliegtuig op Twente Airport. Het toestel, een aangepaste Pipistrel Sinus, is op wereldtournee, maar de stichting heeft deze tijdelijk moeten afbreken door de uitbraak van het coronavirus. Op Twente Airport gaan ingenieurs het toestel geschikt maken om onbemand te vliegen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en PUCA Platform for Unmanned Cargo.

Wereldtour

Wings for Aid is de wereldtour begonnen op Curaçao. Door het coronavirus moest de trip naar Senegal en Panama uitgesteld worden. Men wil aan autoriteiten en hulpverleningsorganisaties laten zien waartoe het vliegtuig in staat is: het boven rampgebieden afwerpen van zes kartonnen dozen, die zonder parachute kunnen landen op GPS locaties. De inhoud is maximaal 20 kilogram of 70 liter per doos en kan bestaan uit dekens, water, medicijnen en dergelijke. In de toekomst is het de bedoeling dat Wings for Aid met 5 – 10 (on)bemande vliegtuigen boven rampgebieden gaat vliegen in opdracht van de Verenigde Naties of het Rode Kruis. De vliegtuigen krijgen een actieradius van 500 kilometer en kunnen meerdere sorties per dag vliegen.

Enthousiast

Directeur Meiltje de Groot van Twente Airport is enthousiast over de komst van Wings for Aid: “Het past perfect bij de ruimte en faciliteiten die we hier hebben op Twente Airport en Technology Base om te testen en te vliegen. Bovendien is de humanitaire doelstelling van Wings for Aid zeer sympathiek.” Ook General Manager Barry Koperberg van Wings for Aid is happy: “We voelen ons zeer welkom in Twente. Onze partners Universiteit Twente en PUCA zitten dichtbij. Wie weet gaan we hier in de toekomst ook droneproeven doen.”

Het project is te volgen via www.wingsforaid.org.

Van links naar rechts Martijn Mes (Universiteit Twente), Barry Koperberg (Wings for Aid) en Meiltje de Groot (Twente Aiport). – ©Remco de Wit