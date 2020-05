Elbers: KLM volgende maand weer op 25 procent vluchten

KLM hoopt volgende maand weer 25 tot 30 procent van het normale aantal vluchten uit te voeren. De toekomst van de maatschappij blijft onzeker.

Opschalen

Volgende maand hoopt KLM weer 25 tot 30 procent van de vluchten uit te voeren. Dat zei Pieter Elbers, CEO van KLM, in een interview met Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 van NPO Radio 1. Voor KLM was april de slechtste maand. Er werd toen slechts 5 procent van het normale aantal vluchten uitgevoerd. In plaats van 800 vluchten werd er slechts 60 keer per dag gevlogen. Nu is het tijd voor opschaling, aldus de topman van KLM. Momenteel vliegt de maatschappij nog 30 tot 35 korte routes en ongeveer evenveel lange routes. Dat komt neer op 15 tot 20 procent.

Steun

In het interview liet Elbers niet veel los over de lopende onderhandelingen met de Nederlandse overheid over een steunprogramma. Terwijl het Franse steunpakket voor Air France al enige tijd bekend is, is de voortgang van de gesprekken in Nederland nog onduidelijk. De KLM-topman wilde niet ingaan op het tijdschema van de onderhandelingen. Wel geeft hij aan dat het bedrijf voor de coronacrisis een gezond bedrijf was. Miljarden aan leningen zijn afgelost en het eigen vermogen (en daarmee een buffer) kon langzaam worden opgebouwd. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in de vergroening van de maatschappij. Vorig jaar werd bekend dat Air France-KLM weer terug is gekomen op de eerste positie in de Dow Jones Sustainability Index.

Elbers benadrukt dat ook alle leningen die nu komen zo snel mogelijk zullen worden terugbetaald.

"Voor Covid was @KLM een gezond bedrijf. We hebben een buffer.

Volgende maand hopen we weer op z'n 25% van onze vluchten te zitten" zegt topman Pieter Elbers@KLM @NPORadio1 — 1OP1 (@1_OP_1) May 29, 2020

Onzekerheid

De situatie voor de maatschappij en haar werknemers blijft voorlopig nog onzeker. Bekend is dat er een pakket van 2 tot 4 miljard euro aan leningen zal komen, waarvoor de overheid garant zal staan. Het herstel van de vliegmarkt zal echter lang duren. De IATA verwacht dat er volgend jaar 25 tot 30 procent minder gevlogen zal worden dan voorheen. “Air France-KLM gaat daarbij uit van ongeveer 20 procent minder”, aldus Elbers. Minder vluchten betekent volgens Elbers dat er de komende periode en het komende jaar minder mensen nodig zullen zijn bij KLM. Over eventuele ontslagen laat de CEO niets los. Wel geeft hij aan dat hij “een onderbouwd getal” wil hebben en dit soort maatregelen eerst intern met alle KLM’ers zal overleggen. Momenteel loopt al een vrijwillige vertrekregeling bij het bedrijf.

Met alle onzekerheden van nu is het niet mogelijk een onderbouwd getal te nomen als het gaat om het aantal mensen die ontslagen moeten worden.

Met alle KLMers moeten we afspraken maken over arbeidsvoorwaarden.

Pieter Elbers @KLM @NPORadio1 — 1OP1 (@1_OP_1) May 29, 2020

Eigen baas

Op de vraag of KLM in de toekomst zelfstandig de regie zal blijven voeren over het bedrijf kwam een terughoudend antwoord. In het Franse steunpakket een clausule opgenomen waarin staat dat een deel van de leningen in aandelen kan worden omgezet indien terugbetaling niet mogelijk blijkt. Mocht dit gebeuren, dan wordt het Franse aandeel in Air France-KLM weer groter dan het Nederlandse. Elbers garandeert echter dat KLM de regie en haar verbindingen zal behouden. ‘Het KLM-netwerk staat als een huis.’

Elbers van @KLM : Wij blijven zorgen dat we het netwerk en de verbindingen kunnen behouden. @NPORadio1 — 1OP1 (@1_OP_1) May 29, 2020

Luister hier de volledige uitzending van vrijdag 29 mei met Pieter Elbers en Sven Kockelmann terug.