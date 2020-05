TUI Nederland definitief klaar voor vliegvakanties vanaf juli

TUI Nederland is er definitief klaar voor om vanaf 1 juli de vakantievluchten weer op te starten, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Eerder werd al gehint op de hervatting van de vluchten.

Beperkt aanbod

In eerste instantie zal een beperkt aanbod van vakantievluchten beschikbaar zijn: er wordt alleen naar bestemmingen gevlogen waarvan duidelijk is dat ze een veilig en comfortabel vakantieverblijf kunnen bieden. De bestemmingen die als eerste worden aangeboden zijn Antalya, Kreta, Kos, Rhodos, Zakynthos, Gran Canaria, Tenerife en Mallorca. Ook worden voorbereidingen getroffen om weer naar Curaçao en Aruba te vliegen.

Scenario’s

De Nederlandse tak van het bedrijf houdt deze zomer rekening met diverse scenario’s wat betreft het aanbieden en uitvoeren van vakanties. Vakanties in eigen land worden al aangeboden. Ook wordt verwacht dat een aantal autovakanties in de omringende landen binnenkort meer mogelijk is. Het plannen van vluchtoperaties is ingewikkelder in verband met de verschillende maatregelen die in landen gelden. Belangrijke vakantielanden als Spanje, Griekenland en Portugal hebben al aangegeven toeristen weer te verwelkomen vanaf 1 juli.

Veilig

De vakanties zullen waarschijnlijk aanpassingen kennen die voortkomen uit het beleid van ‘social distancing’ dat in heel Europa geldt. TUI geeft aan alleen vakanties aan te bieden die voldoen aan alle regelgeving. Arjan Kers, general manager van TUI Nederland, zegt: “Vele Nederlanders willen deze zomer graag nog op vakantie naar het buitenland, maar wachten op een beslissing van de overheid die dit weer toelaat. TUI is er klaar voor hen die mogelijkheid te bieden vanaf 1 juli. De enige voorwaarde is dat de Nederlandse overheid de reisadviezen versoepelt. Wij zijn in nauw contact met de autoriteiten en hebben er samen met brancheorganisatie ANVR, het volste vertrouwen in dat er snel aanpassingen volgen. De autoriteiten in Duitsland geven inmiddels aan dat er vanaf 15 juni weer naar het buitenland gereisd kan worden, de verwachting is dat Nederland zal volgen.”

Een onderzoek onder klanten van TUI wijst uit dat 68 procent van de Nederlanders graag nog op zomervakantie naar het buitenland wil gaan.