Succesvolle doopvlucht eCaravan

Op donderdagmorgen 28 mei werd er een stukje luchtvaarthistorie geschreven op het vliegveld van Moses Lake in de Amerikaanse staat Washington. Het grootste commerciële elektrische vliegtuig ter wereld maakte zijn doopvlucht van een half uur. Het gaat om een Cessna 208B Grand Caravan. Bij het elektrificeren van het toestel hebben AeroTEC en motorfabrikant magniX uit Australië nauw samengewerkt. De Caravan wordt aangedreven door de magni500 elektrische motor met een vermogen van 750 pk. De historische vlucht werd uitgezonden via livestream en bekeken door mensen van over de hele wereld.

Werkpaard

“De iconische Caravan is al decennia lang een werkpaard voor het vervoer van personen en goederen op korte routes”, zegt Roei Ganzarski, CEO van magniX. “Deze eerste vlucht van de eCaravan is weer een volgende stap op weg om deze vliegtuigen van het ‘Middle Mile’ segment tegen een fractie van de kostprijs, zonder uitstoot, van en naar kleinere luchthavens te exploiteren. Deze elektrische commerciële vliegtuigen zullen het aanbieden van vliegdiensten van mensen en pakketten mogelijk maken op een manier die voorheen niet mogelijk was.”

Certificeren

“Ik ben trots op het baanbrekende werk van onze ingenieurs, technici en ons testteam”, zegt Lee Human, president en CEO van AeroTEC. “Er is geen roadmap voor het testen en certificeren van elektrische vliegtuigen. Dit is een nieuwe grens en AeroTEC bevindt zich in de frontlinie en ontwikkelt de processen en best practices die de weg zullen effenen voor elektrische luchtvaart.”

Beaver

Het vliegen van de eCaravan is een cruciale stap in het certificerings- en goedkeuringsproces van het magni500-voortstuwingssysteem. Hierdoor zijn toekomstige conversies van andere vliegtuigtypen naar de volledig elektrische voortstuwingstechnologie van magniX mogelijk. De magni500 is dezelfde motor die is in ingebouwd in een De Havilland Beaver van Harbour Air. Het zespersoons toestel maakte zijn eerste elektrische vlucht op 10 december 2019.

