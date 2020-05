Vluchten naar Griekenland alleen vanuit Groningen zonder quarantaine

De Griekse overheid heeft, na kritiek van de Europese Commissie, alsnog haar inreisbeleid aangepast. Het is vanaf 15 juni voor alle EU burgers toegestaan het land te bezoeken. Of een reiziger ook in quarantaine moet is afhankelijk van de luchthaven van vertrek.

EASA

De EASA heeft luchthavens die in gebieden liggen waar veel corona gevallen zijn op een lijst gezet. Wie van een van deze luchthavens vertrekt moet van de Griekse overheid eerst in quarantaine. De enige Nederlandse passagiers luchthaven die niet op de lijst staat is Groningen Airport Eelde.

Vluchten

Vanaf 15 juni is het weer mogelijk om naar Athene en Thessaloniki te reizen. De andere Griekse luchthavens blijven nog dicht. Alhoewel er vanaf Groningen geen vluchten zijn naar deze steden, is het wel mogelijk om vanaf een Duitse luchthaven naar Griekenland te reizen zonder in quarantaine te hoeven.

Juli

De huidige verwachting is dat de quarantaine maatregel in juli niet meer van kracht zal zijn. Dan zou het mogelijk moeten zijn om vanaf alle luchthavens naar Griekenland te reizen zonder in quarantaine te hoeven.