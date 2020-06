SpaceX-bemanning aangekomen bij International Space Station

De bemanning van de Crew Dragon van SpaceX is na een reis van 19 uur aangekomen bij het International Space Station (ISS). Astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley zullen daar 110 dagen verblijven.

Het is voor het eerst in bijna tien jaar dat er vanaf Amerikaanse bodem mensen naar de ruimte worden gebracht. Na de Spaceshuttle waren de Verenigde Staten afhankelijk van Rusland om astronauten de ruimte in te krijgen. Ook is het voor de eerste keer dat een commercieel bedrijf astronauten naar de ruimte brengt.

Eigenlijk zou de Crew Dragon woensdagavond zijn gelanceerd, maar dat werd uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Op de vluchtroute lag een storm, waardoor de vluchtleiding het risico op blikseminslag te groot achtte. Zaterdagavond was de lancering wel mogelijk.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4