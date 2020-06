Amerikaanse luchtmacht wil transportvliegtuigen inzetten als bommenwerper

De Amerikaanse luchtmacht onderzoekt of transportvliegtuigen ook ingezet kunnen worden om speciale munitie af te werpen. Dit schrijft DefenseNews.

Munitie

Recent zijn enkele tests uitgevoerd met een C-130 Hercules en een C-17 Globemaster, die pallets hebben afgeworpen met speciale munitie. Dit type wapen bestaat in verschillende varianten. Meestal is het een soort pallet of houder waarop één of meer raketten worden gemonteerd.

Capaciteit

Volgens een hoge luchtmachtofficier, die werd geciteerd door DefenseNews, word er nu gekeken naar mogelijke prototypen en verdere implementatie. “Er is altijd behoefte aan extra capaciteit binnen de bommenwerpervloot. Dus de mogelijkheid om de slagkracht te versterken is zeker reëel. ”

Bommen

Inzet van transportvliegtuigen om wapens af te leveren, is zeker niet nieuw. In het verleden waren dit meestal ‘domme’ bommen, terwijl er nu sprake lijkt van geleide wapens. Al tijdens de Vietnamoorlog werd de C-130 Hercules gebruikt om de BLU-82 ‘Daisy Cutter’ af te werpen. Met een gewicht van 6800kg was het destijds één van de zwaarste uit de lucht afgeworpen bommen. Oorspronkelijk bedoeld om helikopter-landingsplaatsen in de jungle vrij te maken, werd het wapen later ook gebruikt tegen vijandelijke opslagplaatsen. Tijdens de oorlog tegen Irak in 1991 en in Afghanistan (in 2001) werd de BLU-82 ook ingezet.

BLU-82 ‘Daisy Cutter’ bom naast een MC-130E Hercules, gefotografeerd in 1994 © Leonard van den Broek

Zwaarste

Inmiddels is de BLU-82 opgevolgd door een nog zwaardere bom. De GBU-43 MOAB (Massive Ordnance Air Blast, ook wel aangeduid als ‘Mother Of All Bombs’) weegt 9800kg. Afgemeten aan het gewicht van explosief materiaal is dit de zwaarste bom ooit gebruikt tijdens een conflict. In 2017 werd een MOAB afgeworpen op een IS-grottencomplex in Afghanistan.