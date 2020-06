April: nog 2 procent reizigers over en 75 procent van het vrachtvolume

Bijna 134 duizend passagiers reisden in april 2020 van en naar de vijf nationale luchthavens. Dat is nog 2 procent van het aantal reizigers in april 2019. Van het aantal vrachtvolume bleef nog 75 procent over: 103 duizend ton. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Reizigers

De gemiddelde bezettingsgraad was 29 procent, wat in april 2019 nog 82 procent was. Via Schiphol en Eindhoven reisden respectievelijk 126 duizend en bijna 8 duizend passagiers. Een jaar eerder waren die aantallen nog 6,1 miljoen en 606 duizend reizigers.

Europa

Van de passagiers in april 2020 had ruim 56 procent een bestemming binnen Europa, waarbij het Verenigd Koninkrijk met 13,7 duizend en Duitsland met 11,9 duizend reizigers de meest voorkomende bestemmingen waren.

Verenigde Staten

De populairste bestemming buiten Europa was zowel in april 2019 als in april 2020 de Verenigde Staten. In april van dit jaar reisden er 18 duizend passagiers naar de VS en een jaar eerder was dat nog 554 duizend. Op Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde is het passagiersvervoer helemaal stilgevallen.

Cargo

Het vrachtverkeer ondervindt minder hinder van de coronacrisis. 103 duizend ton werd er in april 2020 vervoerd, tegenover 138 duizend ton in april 2019. De grootste daling vond plaats op Schiphol, van 126,7 duizend ton naar 93,3 duizend ton: 26,4 procent minder. Het vrachtvervoer op Maastricht daalde van 11,2 duizend ton naar 10,2 duizend ton: dit is 9,5 procent minder.

Azië

In vergelijking met april 2019 is er op de vrachtvluchten in april van dit jaar 19 procent meer vracht vervoerd. Het vervoer van cargo op passagiersvluchten daalde met 84 procent. Vanuit Schiphol werd zowel in april 2019 als in april 2020 het meest met vracht gevlogen van en naar Azië.