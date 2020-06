Lufthansa start herstructurering na slechte resultaten eerste kwartaal

De coronacrisis drukt Lufthansa diep in het rood bij de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. Een herstructurering is volgens de maatschappij nodig.

Resultaten

In het eerste kwartaal boekte Lufthansa een verlies van 2,1 miljard euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog een verlies van 342 miljoen euro. De omzet daalde met 18 procent tot 6,4 miljard euro. Het aantal vervoerde passagiers nam af met 26,1 procent naar 21,8 miljoen.

Herstructurering

“Het wereldwijde luchtverkeer is de afgelopen maanden vrijwel tot stilstand gekomen. Dit heeft een ongekende impact gehad op onze kwartaalresultaten. Gezien het zeer trage herstel van de vraag, moeten we nu ingrijpende herstructureringsmaatregelen nemen om dit tegen te gaan”, zegt Carsten Spohr, CEO van Lufthansa.

Vaste kosten

Spohr zegt erin geslaagd te zijn om de vaste kosten in korte tijd met een derde te verlagen. “Desalniettemin verbruiken we momenteel in onze operationele activiteiten ongeveer 800 miljoen euro van onze liquiditeitsreserve per maand. Daarnaast zal de terugbetaling van geannuleerde vliegtickets en de terugbetaling van vervallen financiële verplichtingen negatieve gevolgen hebben voor onze liquiditeitsontwikkeling”, aldus de topman.

Cashflow

“Om de leningen en de vouchers snel terug te betalen zal de vrije cashflow aanzienlijk moeten worden verhoogd in vergelijking met het niveau van voor de crisis, ook al zal de wereldwijde vraag naar vluchten de komende jaren onder het niveau van voor de crisis blijven”, zegt Thorsten Dirks, lid van de raad van bestuur van Lufthansa. “Dit zal alleen slagen als we herstructureringsprogramma’s implementeren in alle domeinen van de Groep en met de vakbonden en ondernemingsraden tot innovatieve oplossingen komen.”

Steun

Lufthansa is deze week alsnog akkoord gegaan met het door de Duitse regering aangeboden steunpakket. Er moet alleen nog toestemming komen vanuit de aandeelhouders en de mededingingsautoriteiten. Eerder stemde de raad van commissarissen van de maatschappij nog tegen het steunpakket, omdat zij de eisen vanuit de Europese Commissie te streng vonden. Lufthansa moet namelijk 24 slots opgeven op de luchthavens van Frankfurt en München. Het opgeven van die slots betekent ook dat Lufthansa vliegtuigen naar andere luchthavens zal moeten verplaatsen.