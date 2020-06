Rotterdam The Hague Airport krijgt sleutel nieuwe brandweerkazerne

Rotterdam The Hague Airport heeft de sleutel van de nieuwe brandweerkazerne op de luchthaven officieel in ontvangst genomen. Deze wordt de komende maanden ingericht en klaargemaakt voor de verhuizing in september dit jaar van de luchthavenbrandweer. Met de verhuizing neemt de brandweer ook de nieuwe vloot crashtenders in gebruik.

Bereikbaar

De nieuwe kazerne moet centraler liggen op het luchthaventerrein. Zo kunnen alle brandweervoertuigen binnen drie minuten overal op het landingsterrein ter plaatste zijn. Daarnaast geldt dat de brandweerlieden hun voertuigen vanuit het hele gebouw binnen 30 seconden moeten kunnen bereiken. Daarom is het ontwerp van het gebouw compact met korte en duidelijke looplijnen, zegt de luchthaven. Aan de bouw is een jaar gewerkt.

Nodig

De huidige kazerne dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Volgens brandweercommandant Marijn van Eijsden is de nieuwe kazerne hard nodig: “de nieuwe kazerne is niet alleen mooi van buiten en van binnen, maar ook erg functioneel ingericht. Met het in gebruik nemen van deze nieuwe kazerne en de nieuwe voertuigen is de luchthavenbrandweer klaar voor de toekomst.”

Duurzaam

De nieuwe kazerne wordt duurzaam en gasloos door koeling en verwarming met luchtwarmtepompen. Zonnepanelen wekken de benodigde stroom op. De dakbedekking zal voorzien worden van mossedum. Deze vangt fijnstof weg en zorgt tegelijkertijd voor een constante binnentemperatuur. De overige installaties zijn volgens de luchthaven ook energiezuinig.

Afstemming

“Bouwen op een luchthaven is altijd bijzonder, ook bij de nieuwe brandweerkazerne”, zegt Bernhard van Houwelingen, projectleider van hoofdaannemer De Vries en Verburg Bouw B.V. “Om veilig te kunnen bouwen is afstemming nodig over diverse zaken, zoals in te zetten materieel (kranen, heistelling, e.d.), werken op airside, uiteraard met de nodige werkvergunningen en toestemming van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarnaast heeft het gebouw zelf de nodige bouwkundige en installatietechnische uitdagingen, maar door een goede samenwerking tussen de bouwpartners en de betrokken medewerkers van RTHA is een mooi project gerealiseerd waar alle medewerkers van RTHA trots op kunnen zijn, in het bijzonder de luchthavenbrandweer.”