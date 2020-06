Schiphol en Chipshol begraven strijdbijl na 17 jaar

Schiphol en Chipshol hebben na 17 jaar de juridische strijd over gronden rondom de luchthaven beëindigd. Zij hebben een schikking getroffen over alle nog lopende claims omtrent het Groenenbergterrein.

Overname

Een dochtervennootschap van Chipshol, die schadeclaims tegen zowel de luchthaven als Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft gewonnen, wordt door Schiphol overgenomen. In de koopsom zijn zowel de claim tegen Schiphol als tegen LVNL verdisconteerd. Over de hoogte van de koopsom worden geen mededelingen gedaan. Het Groenenbergterrein, waarop Chipshol ruim 100.000 m2 logistieke faciliteiten wilde bouwen, was jarenlang de bron van een conflict tussen Chipshol enerzijds en Schiphol, de LVNL, de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland anderzijds.

Hinder

“Deze partijen hebben, zo blijkt uit diverse rechterlijke vonnissen, op onjuiste gronden de ontwikkeling van het Groenenbergterrein vanaf 1999 onmogelijk gemaakt. Om bebouwing te verhinderen werd de Operatie Groenenbergterrein in gang gezet die in 2003 resulteerde in een bouwverbod voor het hele terrein. Een groot aantal langlopende procedures was het gevolg waarna Chipshol in 2014 besloot tot verkoop van het gehele terrein aan de Franse belegger AEW. Deze kreeg vervolgens toestemming voor de bouw van een logistiek complex dat groter en hoger was dan de voorgenomen bouwplannen van Chipshol”, aldus Chipshol.

Procedures

Schiphol en LVNL zeggen het een positieve ontwikkeling te vinden dat er een einde komt aan een lange periode van juridische procedures. De twee partijen waren eerder door de rechter veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Chipshol in verband met het bouwverbod dat was opgelegd ten aanzien van het terrein. Hierover werd door partijen doorgeprocedeerd. “De nu bereikte schikking, waaraan LVNL haar deel bijdraagt, brengt met zich dat de procedures definitief zullen worden beëindigd en dat alle bestaande claims over en weer zijn afgewikkeld”, zegt de luchthaven.