Boeing levert eerste Super Hornet af aan Blue Angels

Boeing heeft het eerste Super Hornet testvliegtuig afgeleverd aan het Blue Angel demonstratieteam van de Amerikaanse marine. Het ongeverfde vliegtuig zal nu uitgebreid worden getest en geëvalueerd bij Naval Air Station Patuxent River in Maryland.

Levering

De vliegtuigbouwer verwacht dit jaar in totaal 11 vliegtuigen aan het squadron te leveren. “De Super Hornet is een iconische representatie van excellentie in de maritieme luchtvaart”, zegt Admiraal Pat Walsh, vice president U.S. Navy & Marine Corps Services voor Boeing. “Aangezien Boeing de operationele vloot van Navy Super Hornets blijft ondersteunen, zijn we verheugd om te zien dat dit platform een ​​kritieke fase ingaat in zijn reis naar het team.”

Blue Angels

Het vluchtdemonstratieteam vloog vanaf 1969 met de F-4J PHantom II en stapte vervolgens over naar de A-4F Skyhawk. Nu vliegt het team met de F/A-18A-D Hornet. Boeing converteert de F/A-18 Hornets voor de Blue Angels in de Cecil Field-faciliteit in Jacksonville, Florida.

Aanpassingen

Belangrijke aanpassingen aan de toestellen zijn onder meer de toevoeging van een olietank voor het rookgeneratiesysteem, brandstofsystemen waarmee het vliegtuig gedurende langere tijd ondersteboven kan vliegen, civiel-compatibele navigatieapparatuur, camera’s en aanpassingen voor het zwaartepunt van het vliegtuig.