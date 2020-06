Glazen schermen tussen stoelen mogelijke oplossing voor vliegen met grote groepen

Het Nederlandse bedrijf Aviation Glass heeft speciale glazen schermen ontwikkeld om tussen vliegtuigstoelen te plaatsen. Zo moet vliegen met grote groepen toch mogelijk zijn ondanks de coronamaatregelen.

Glas

Het betreft gehard en gelamineerd glas waarmee schermen tussen vliegtuigstoelen kunnen worden gemaakt die volgens het bedrijf voldoen aan de hoge veiligheidseisen die gelden voor de luchtvaart en aan de regels van EASA. “Toen de Covid-19 pandemie in maart van dit jaar in alle hevigheid uitbrak waren we met een aantal luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers in gesprek over de toepassing van het door ons ontwikkelde AeroGlass voor onder meer vliegtuigraampjes”, zegt Jaap Wiersema, managing director van Aviation Glass. “Nadat duidelijk werd wat de gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaart waren, kregen we van verschillende kanten het verzoek mee te denken over manieren om te kunnen blijven vliegen zonder dat de gezondheid van de passagiers en de crew in het geding zou komen.”

Middenstoel

Een oplossing waar nu naar gekeken wordt door verschillende maatschappij is bijvoorbeeld het blokkeren van de middenstoel. Maar volgens Aviation Glass worden tickets onbetaalbaar als de helft van de stoelen leeg blijft. De polycarbonaat-schermen die onder meer in het openbaar vervoer en in winkels worden gebruikt zijn juist weer te zwaar, kwetsbaar en brandbaar volgens het bedrijf. “Elk onderdeel in een vliegtuig moet voldoen aan strenge veiligheidseisen en moet worden gecertificeerd door onder meer de EASA. Het door ons ontwikkelde AeroGlassShield is licht, krasvast en brandvrij en voldoet aan alle eisen voor gebruik in de luchtvaart. Het is lichter dan plexiglas en het is door de krasvastheid veel beter schoon te houden. Het AeroGlassShield wordt als glazen scherm tussen de stoelen geplaatst zodat besmettingsgevaar voor passagiers en crew significant afneemt. Daarmee wordt vliegen voor grote groepen in een post-Covid-19 wereld weer mogelijk”, zegt Wiersema.

Enthousiast

Volgens hem zijn maatschappijen enthousiast over de oplossing van Aviation Glass: “elk onderdeel in een vliegtuig moet voldoen aan strenge veiligheidseisen en moet worden gecertificeerd door onder meer de EASA. Het door ons ontwikkelde AeroGlassShield is licht, krasvast en brandvrij en voldoet aan alle eisen voor gebruik in de luchtvaart. Het is lichter dan plexiglas en het is door de krasvastheid veel beter schoon te houden. Het AeroGlassShield wordt als glazen scherm tussen de stoelen geplaatst zodat besmettingsgevaar voor passagiers en crew significant afneemt. Daarmee wordt vliegen voor grote groepen in een post-Covid-19 wereld weer mogelijk.”