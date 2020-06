Weer ‘druk’ op Schiphol

Met maatschappijen die vluchten weer opstarten of uitbreiden is het logischerwijs weer drukker op Schiphol. Up in the Sky nam de proef op de som en vloog naar een Schengen-bestemming.

Wat vrijdagochtend meteen opviel: er stond een rij bij de incheckbalie van KLM. Niet heel lang en mét afstand tussen de wachtenden, maar het was een rij.

Deze week bereikten de redactie ook al berichten dat er vluchten overboekt waren. Ook vanochtend bleek dat weer het geval. Wat opviel was dat er op diverse plekken op de luchthaven rijen stonden. Sommige lounges, zoals de KLM Schengen lounge, zijn nog dicht. In wel geopende lounges, zoals de Privium landside, was het erg rustig.

Een woordvoeder van Schiphol onderschrijft dat er weer iets meer “levendigheid en reuring” op de luchthaven is. “De afgelopen dagen vetrokken er zo’n 200 vluchten per dag” zegt ze. “Dit is natuurlijk een fractie van het totaal aantal vluchten vorig jaar rond deze datum, dat op zo’n 1400 lag.”

Dit weekend op Up in the Sky een sfeerverslag over ‘het nieuwe vliegen’.