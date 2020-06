Pegasus VBJ, de verticaal opstijgende bizjet

Wie denkt aan landen waar innovatieve vliegtuigontwerpen het daglicht zien komt al gauw uit op bijvoorbeeld Amerika, China, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Zuid-Afrika zal niet zo snel in dat rijtje voorkomen. Toch is in dit land het bedrijf Pegasus Universal Aerospace gevestigd dat bezig is met het ontwikkelen van een futuristisch ontwerp; een business jet, die verticaal kan opstijgen en landen. De primeur is opmerkelijk, want de wereld van de glimmende zakenjets lijkt juist zeer conservatief, waarbij het vooral gaat om nog groter en nog luxer.

Arts

Startup Pegasus is opgericht in 2012 en gevestigd in Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. Het bedrijf is het geesteskind van Reza Mia, een gerenommeerd cosmetisch arts en gepromoveerd luchtvaartwetenschapper. Voor inspiratie kijkt hij onder andere naar Leonardo da Vinci en Richard Branson. Hij heeft een passie voor het ontwerpen en bezitten van een zakenjet. De ondernemer heeft meerdere prijzen ontvangen voor zijn idee van een verticale business jet. Mia wordt bijgestaan door een team van specialisten op het gebied van business aviation, engineering, flight operations en innovatie.

(c) Pegasus

Mythe

Pegasus Aerospace is vernoemd naar het gevleugelde paard Pegasus. Maar hoe zit het ook al weer met die mythe? Pegasus kwam voort uit de liefde tussen het monsterlijke figuur Medusa en de zeegod Poseidon. De held Perseus doodde Medusa en uit haar bloed kwam het vliegende paard te voorschijn. Bellerophon temde Pegasus en probeerde op het paard naar de berg Olympus te vliegen, de hoogste berg van Griekenland. De goden doorzagen deze hoogmoedige daad en stuurden een steekvlieg, die Pegasus onder de staart beet. Het paard steigerde en Bellerophon viel eraf en kwam om. Pegasus bereikte de Olympus wel en werd de drager van de bliksemschichten van oppergod Zeus.

Gemak

Volgens Pegasus kan de VBJ (Vertical Business Jet) zakenjet prestaties combineren met het gemak van een helikopter. Weinig geluid en trillingen in de ruime cabine moeten reizen en vergaderen tot een waar genoegen maken. Dit maakt point-to-point reizen veilig, snel en comfortabel. De VBJ kan op vrijwel elk oppervlak landen: startbanen, parkeerplaatsen, helihavens, maar ook op gras, grind en hout. Hierdoor ontstaan geheel nieuwe toepassingsmogelijkheden. Denk aan offshore operaties en het landen op grote jachten en zeilschepen. Maar ook voor medische evacuatie en zoek- en reddingsoperaties is de VBJ zeer geschikt. Aan Pegasus zijn al verschillende Zuid-Afrikaanse patenten verleend. De aanvraag voor Amerikaanse en Europese patenten loopt nog.

(c) Pegasus

Voortstuwing

De VBJ krijgt drie Turboshaft motoren die gebruik maken van kerosine. Twee ducted fans zorgen voor de horizontale voortstuwing en vier lift fan units maken van het vliegtuig een VTOL. Dat verticaal opstijgen is wel een dure grap en niet bepaald duurzaam; de vliegduur halveert daardoor. Het composieten toestel verbruikt 309 kilogram brandstof per uur en kan ruim 2.000 kilogram brandstof in zijn tanks meenemen. Vorig jaar is men gestart met de ontwikkeling van een nieuwe, hybride aandrijflijn. Voor verticaal opstijgen en landen wil men elektromotoren gaan gebruiken.

(c) Pegasus

Superieur

De prestaties van de Pegasus VBJ zijn superieur vergeleken met die van helikopters, vliegtuigen met zuigermotoren of vliegtuigen met een tiltrotor. De bizjet krijgt een actieradius van 4.400 kilometer als er conventioneel wordt opgestegen van een startbaan, of 2.100 kilometer als er verticaal wordt gestart. De kruissnelheid bedraagt ruim 600 kilometer per uur op een vlieghoogte van 10 kilometer. De VBJ heeft een lengte van 15 meter en de spanwijdte doet daar nauwelijks voor onder. Het toestel kan zeven passagiers meenemen.

Testen

Een model van de VBJ op een schaal 1:8 heeft al testen ondergaan. Pegasus wil hiermee valideren, dat de jet in staat is om verticaal op te stijgen en over te gaan op de horizontale vlucht. Een volledig prototype staat voor de komende jaren op de planning. Dan kunnen ook de vliegproeven starten. Productie van het innovatieve toestel gaat nog zeker vijf jaar duren.

(c) Pegasus