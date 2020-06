Steun uw lokale sleutelaar! | Column Goof

Laatst meldde zich op mijn Teugse hangarterras een piloot voor mijn onovertroffen MAF-mok met Dekamarkt Oploskoffie.

De man begon een omstandig verhaal, maar dit keer niet over die vermaledijde autoriteiten die het de privé-vlieger zo moeilijk maken (zucht), en ook niet over de hoogte van de landingsgelden (zucht), maar het betrof het derde stokpaardje waar het aan de vliegveldbar tot vervelens toe over gaat.

Kort en goed: een niet nader te noemen onderhoudsbedrijf had hem een offerte gestuurd voor de inbouw van een kastje. Dat kastje kostte vijfhonderd euro en de inbouw zou vijf uur vergen. Een offerte inclusief alles van tegen de duizend euro.

Natuurlijk was het kastje op een uurtje rijden in Duitsland snel gevonden, en een bevriend mannetje kon het voor een habbekrats en een krat pils monteren. Triomfantelijk totaal: nog niet de helft!

Ik weet niet of dìt de manier is om de general aviation (hobbyistisch of professioneel beoefend) kostentechnisch interessant te houden.

Dat onderhoudsbedrijven duur zijn komt niet omdat ze schrijven met een vork. En ook niet omdat ze zich in een monopolie-positie bevinden. Want de concurrentie is moordend in het dorp Kleine Luchtvaart. En zeker niet omdat de directie-Ferrari’s op de parkeerplaats ook betaald moeten worden. Het is klunen voor die Schwarze Männer.

En u? U hebt alleen recht van spreken als u dezelfde handigheid ook toepast bij uw chique BMW-dealer in Amstelveen, en geregeld uitwijkt naar Garage Oztürk in Osdorp.

Goof Bakker

Additonal facts en commentaren

Proeflezer Leo: “Jamaar jamaar jamaar… wat wil je nou zeggen? Support your local screwdriver? Prima! Er is een duidelijke ‘waarom’: de regels meneer Bakker, de regels! Gecertificeerd vliegtuig: zekering vervangen van 0,10 eurocent (zelfde als die in de auto) zekering kost 4,95 (want gecertificeerd; doet het zelfs nog als je er… 12 volt op zet). Inschrijven in logboek, vliegtuigboek, weetikveelwelkboeknogmeer, 24,95, uren techneut (hoog opgeleid AP en I) €75 (wat kost een top stukadoor?). En wat kost die ruime hangaar per maand…”.

Proeflezer Peter zegt: “Mooi, Goof. Ik ken geen onderhoudsbedrijven in de Nederlandse GA die niet langs de rand van de financiële afgrond balanceren. Dat is de realiteit. Goed gesproken dus!”

Proeflezer Adri: “Man en paard noemen Goof! Het is de overheid, lees ILenT, die de kleine luchtvaart naar de verdommenis helpt. Wanneer je een keer op Texel komt, dan zie je heel veel Duitse registraties. In Duitsland zijn de eisen wat milder dan in Nederland. Ook flink wat Amerikaanse registraties, nog veel goedkoper. Onder het motto “If it aint broken, don’t fix it !” en $1,- per liter Avgas, houden ze het vliegen daar nog leuk. Je ziet ze wel kijken allemaal, die pilootjes met hun goedkope registraties. Wow, een Cirrus en nog wel met een PH-registratie. Dan zijn pas echte karaktervolle piloten! P.S. Karakter staat synoniem voor rijk, volgens Gerard Klaver.”

Proeflezer Marcel: “De locale sleutelaar; de locale kartelist zul je bedoelen.”

Proeflezer Erwin: “Ik denk dat er sowieso een kentering moet komen om bij de lokale kleine ondernemer zaken te doen. Maar natuurlijk alleen als deze ook ongeveer concurrerend is…..

Persoonlijk koop ik steeds meer ‘dicht bij huis’. Zou ook een oplossing zijn richting onafhankelijk zijn van grootmachten als China… Maar eerlijk gezegd: 200 euro per uur om een kastje in te bouwen is redelijk aan de prijzige kant.”

Proeflezer Jaap: “Steun de lokale ondernemer! Natuurlijk. Maar we moeten wèl op ons geld letten! Kortom: loze praatjes! Zo zit de mens (een enkele idealist daargelaten) nu eenmaal in elkaar.”

Proeflezer Marcel: “Ik denk er iets anders over. Even een praktijk-gevalletje van mij als niet-bedoeld een ervarings-deskundige. Perspex ruit is slecht. Daarom de lokale sleutelaar maar eens gevraagd. Oei, dat wordt een dure. Die stortvloed aan krassen krijg je niet weg…. Tijd later: hier heb je een offerte. Zes mille. Ohw, die zag ik niet aankomen. Polijsten dan?, vraag ik. Dat heeft niet veel nut, hoor ik. Daar is de ruit te slecht voor. Toch maar zelf gepolijst. Machientjes en smurrie gekocht en leuke twee dagen gehad. Andere niet-lokale sleutelaar, weer later, maar eens gevraagd. Wat vind van die ruit, te slecht en vervangen maar? Nee ik heb ze wel eens slechter gezien. Deze kan nog jaren mee. Maar als je die toch zou willen vervangen. Wat kost dat daaaaan? Ruit zelf 600,- en het erin maken ongeveer 1800,-. Dus 2.400,-? Meer niet? Nee 2400,- daarvoor zet ik er wel een nieuwe in.”

Proeflezer Sip: “Goed verhaal. Mensen die niet genegen zijn voor het inbouwen van een “kastje” door een onderhoudsbedrijf, dat daar een faire prijs voor vraagt, horen niet in de luchtvaart thuis. Niet alleen van wege hun onjuiste mentaliteit, maar ook vanwege hun meestal aangeboren eigenschap voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. Dit zijn overigens ook de mensen die nooit een fooitje geven maar er wel graag een willen ontvangen. Wij noemen deze personen in de Achterhoek ‘piene keutels‘.”

Proeflezer Erikjan: “Wat zijn Schwarze Männer? (GB: zo noemden de Duitse vliegers in WO2 hun monteurs, niet omdat ze altijd onder de olie zaten, wat wel het geval was, maar omdat ze zwarte overalls droegen). Ik ben het overigens eens met de strekking van het stuk en blijf halsstarrig mijn lokale (kleine) monteur sponsoren (in mijn geval automonteur, wel te verstaan), al twijfel ik wel eens aan zijn bedragen. Zolang je geen oplichting hoeft te vermoeden – gewoon dokken.”

Proeflezer Bert: “A propos, was zeggen de luchtvaartautoriteiten van zo’n ‘zwart’ ingebouwd kastje? Iemand gaat dit opwerpen. Additioneel feit: denk ook geografisch. Bij inruil van mijn Triumph Trophy (eeuwig spijt) de hele onderhoudsgeschiedenis erbij gezocht en daarbij viel mij op:

Motor Mercuur en Goedhart hanteerden al in de jaren ‘00 een uurtarief dat 50 a 75% hoger lag dan het tarief van Motorcentrum Eibergen in de jaren ‘10. Meest recente onderscheid: € 78 bij Goedhart in 2013 en € 45 in Eibergen in 2017. Beiden zaken met glimmende showroom en werkplaats en kledingmeisjes.”