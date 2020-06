Eurocontrol: herstel luchtvaart krijgt vorm

Het herstel van de luchtvaart krijgt vorm. Dat zegt Eurocontrol in een analyse van de statistieken van afgelopen week.

Stijging

Het aantal dagelijkse vluchten in Europa kwam op dinsdag 2 juni voor het eerst sinds 24 maart boven de 6000 uit en dat bleef vier dagen zo, wat volgens Eurocontrol aantoont dat het herstel in de luchtvaart aan de gang is. Over de hele week van 1 tot 7 juni genomen, is het aantal vluchten met gemiddeld 675 per dag gestegen ten opzichte van de week ervoor; een groei van 13%.

Groei

Op dinsdag 2 juni 2020 waren er 6.013 vluchten, een daling van 82,4% op de 34.090 vluchten ten opzichte van dezelfde dag in 2019. Tijdens de rest van de week waren er ook meer dan 6000 vluchten: woensdag 3 juni 6.610 vluchten, donderdag 4 juni 6.822 vrijdag 5 juni 6.727. Volgens het Eurocontrol Network Manager Recovery Plan dat op 4 juni is gepubliceerd zal deze groei doorzetten met naar verwachting 9.000 vluchten per dag in de tweede helft van juni en tot 10.500 vluchten per dag in de eerste weken van juli.