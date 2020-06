Hongkong helpt Cathay Pacific uit de brand

Cathay Pacific heeft in totaal 39 miljard Hong Kong Dollar (HK) (omgerekend zo’n 4,5 miljard euro) kunnen krijgen om de coronacrisis door te komen. Het geld komt vanuit de regering van Hongkong en vanuit de aandeelhouders.

Steun

Onderdeel hiervan is een overbruggingslening van HK$7,8 miljard, en de aankoop van HK$19,5 miljard aan aandelen door de regering. Vanuit aandeelhouders komt er HK$11,7 miljard. De aandelenhandel werd dinsdagochtend nog stopgezet in afwachting op deze aankondiging. Grootste aandeelhouders zijn Swire Pacific (45 procent) en Air China (30 procent).

Dankbaar

“We zijn dankbaar voor de kapitaalsteun van de regering, waardoor Cathay Pacific de activiteiten kan voortzetten en kan blijven bijdragen aan de internationale luchtvaarthubstatus van Hongkong. We zijn onze aandeelhouders ook dankbaar voor hun vertrouwen in de langetermijntoekomst van Cathay Pacific en in het vermogen van het managementteam van Cathay Pacific om onze luchtvaartmaatschappijen door de meest uitdagende periode in de geschiedenis van de Groep te leiden”, aldus Patrick Healy, voorzitter van de maatschappij.

Moeilijk

Cathay Pacific had het ook al moeilijk vóór corona. De maatschappij had vooral last van de beperkte vraag naar vliegreizen naar Hongkong door de protesten die waren uitgebroken in de stad. Tijdens de coronasituatie kwam het bedrijf nog verder in de problemen. Normaliter vervoert Cathay 100.000 passagiers per dag, maar in april waren er nog slechts 582 passagiers per dag. Om kosten te besparen zijn er onder andere drie personeelsbases in de VS gesloten.