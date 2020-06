Verwarring over afstand in vliegtuig; kabinet neemt volgende week besluit

De regering moet uiterlijk 15 juni een besluit nemen over de regels voor het houden van voldoende afstand in vliegtuigen. Dit werd door verschillende Kamerleden in een motie ingediend, welke vanmiddag is aangenomen door de Tweede Kamer.

Afstand

Er is veel verwarring ontstaan over de regels omtrent de social distancing. In het vliegtuig hoeven mensen geen afstand te houden tot elkaar, terwijl dat in bijvoorbeeld theaterzalen wel moet. Zanger Tim Akkerman verzond daarop een persbericht waarin stond dat hij zou gaan optreden in een Boeing 747 omdat er dan wel veel mensen mogen komen. Later bleek het om een publiciteitsstunt te gaan.

Advies

Het kabinet vroeg de afgelopen dagen geen advies over de afstand aan boord aan het Outbreak Management Team (OMT) en het OMT heeft hierom dan ook geen advies gegeven over de afstandsbewaring in vliegtuigen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge verwees door naar EASA omdat de brancheorganisatie richtlijnen had opgesteld op basis van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees ziektepreventiecentrum ECDC.

Middenstoel

Tien Kamerleden dienden hierop een motie in om duidelijkheid te krijgen over hoe er kan worden voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt in het vliegtuig. De Kamerleden verwijzen naar Amerikaanse vliegmaatschappijen – zoals Delta Air Lines – die bijvoorbeeld de middenstoel vrijhouden in een rij van drie.

Prijs

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei afgelopen week tegen de NOS dat hij zich kan voorstellen dat het ingewikkelder is om minder reizigers te vervoeren in een vliegtuig en toch nog voor redelijke prijzen te kunnen vliegen. Volgens hem is het in eerste instantie aan luchtvaartmaatschappijen om te laten zien dat zij mensen op een veilige manier kunnen vervoeren.