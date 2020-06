Elektrische Pipistrel Europees gecertificeerd

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)heeft donderdag de Pipistrel Velis Electro gecertificeerd. Het is het eerste volledig elektrische vliegtuig dat nu officieel is goedgekeurd. De tweezitter is primair bedoeld voor de pilotenopleiding. De EASA-certificering is een belangrijke mijlpaal en maakt de weg vrij voor een duurzame, emissievrije luchtvaart: niet alleen schoner, maar ook stiller en zuiniger. Bovendien worden de onderhoudskosten drastisch verlaagd. De certificering heeft bijna drie jaar in beslag genomen.

Stiller

Met een geluidsniveau van 60 decibel is de Velis Electro stiller dan andere vergelijkbare vliegtuigen. De aandrijflijn is volledig vloeistofgekoeld, inclusief de batterijen, en heeft als onderdeel van het certificeringsproces aangetoond dat het bestand is tegen storingen, thermische uitval van de batterij en crashbelastingen. De Velis Electro kan vliegen in koude, hitte en regen. Het toestel kan ruim 50 minuten in de lucht blijven (plus reserve).

Batterijen

De 6,47 meter lange Velis Electro is afgeleid van de Pipistrel Virus SW 121. Het toestel is uitgerust met een elektromotor, die de Sloveense fabrikant heeft ontwikkeld met partners EMRAX en EMSISO. De motor levert 57,6 kW en is verbonden met een driebladige composieten propeller. Twee batterijen zorgen voor de stroom. Eentje bevindt zich in de neus van het vliegtuig en de tweede achter de cabine. In geval van een batterijstoring wordt de defecte batterij automatisch losgekoppeld van het systeem. Een enkele batterij kan zelfstandig worden gebruikt en heeft voldoende vermogen om klimmen en voortzetten van de vlucht te ondersteunen.

