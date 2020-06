IATA verwacht verlies van 84 miljard in luchtvaartindustrie

Brancheorganisatie IATA verwacht dat luchtvaartmaatschappijen dit jaar zo’n 84,3 miljard euro (ongeveer 74,2 miljard euro) verlies leiden als gevolg van de coronacrisis, dat is een daling van 20,1 procent ten opzichte een jaar eerder. De omzet zal volgens de organisatie afnemen met vijftig procent naar 419 miljard ten opzichte van 2019.

Verlies

Het verwachte verlies van dit jaar is groter dan tijdens de economische crisis van 2008. Toen ging het om een verlies van 31 miljard dollar (27,3 miljard euro). Voor 2021 verwacht IATA dat er 15,8 miljard dollar (zo’n 13,2 miljard euro) verlies zal zijn.

Slechtste jaar

“Financieel gezien wordt 2020 het slechtste jaar in de geschiedenis van de luchtvaart. Gemiddeld zal dit jaar elke dag 230 miljoen dollar worden toegevoegd aan de verliezen van de industrie. In totaal is dat een verlies van 84,3 miljard dollar. Dit betekent dat luchtvaartmaatschappijen – op basis van een schatting van 2,2 miljard passagiers dit jaar – 37,54 dollar per passagier zullen verliezen”, zegt Alexandre de Juniac, CEO van IATA. “Daarom was en blijft de financiële steun van de overheid van cruciaal belang, aangezien maatschappijen door het geld heen gaan.”

Vertrouwen

De Juniac verwacht dat mensen weer willen vliegen, mits zij vertrouwen hebben in hun persoonlijke financiële situatie en in de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. “Er is geen beproefde handleiding voor het herstel van Covid-19, maar het ICAO Takeoff-herstartplan schetst een wereldwijde gelijke aanpak. Het is belangrijk dat de industrie en overheden het volgen, zodat reizigers maximale zekerheid hebben over hun veiligheid. Dat is een goed begin. En afhankelijk van hoe de pandemie evolueert, de kennis van het virus groter wordt of de wetenschap verbetert, zullen de industrie en regeringen beter voorbereid zijn op een wereldwijd gecoördineerde reactie. Dat omvat ook het opheffen van maatregelen wanneer het weer veilig is. Dat geeft luchtvaartmaatschappijen wat ademruimte om de vraag weer op te bouwen en beschadigde balansen te herstellen”, aldus De Juniac.