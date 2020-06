Lang niet altijd 15 procent extra bij KLM-voucher

De 15 procent extra waarde bij een coronavoucher van KLM betekent niet altijd daadwerkelijk 15 procent extra. Up in the Sky duikt in de voorwaarden van de reisvoucher van de maatschappij.

Persbericht

Op 15 mei verzond KLM onderstaand persbericht waarin stond vermeld dat de vouchers van KLM aantrekkelijker worden gemaakt: Deze voucher en de vouchers die eerder uitgegeven zijn, krijgen een extra waarde van 15% toegekend. Coronavouchers zouden dus 15 procent extra waard worden. Deze extra waarde kan worden gebruikt voor een nieuwe boeking, maar wordt niet uitbetaald als de ongebruikte voucher na 12 maanden in cash wordt uitgekeerd.

KLM opereert altijd volgens nationale en internationale wet- en regelgeving. De huidige ongekende COVID-19 crisis heeft voor zowel klanten als bedrijven veel onzekerheid en geheel onvoorziene situaties met zich meegebracht, waar bestaande regelgeving helaas onvoldoende in voorziet, op tal van vlakken en ook op het gebied van refunds. De afgelopen periode heeft KLM refund-vouchers uitgegeven voor tickets op geannuleerde vluchten. Deze vouchers kunnen na 12 maanden worden omgezet in cash, als de voucher niet (geheel) is gebruikt. We hebben begrip voor de onzekerheid, die dit voor klanten met zich meebrengt, maar vragen ook begrip voor ons schipperen tussen vele factoren. De situatie in de luchtvaart is nu iets meer gestabiliseerd. In dit licht en ook gegeven de nieuwe aanbeveling van de EU Commissie, heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten haar eerdere aanwijzing tot 1 juli aan ILT in te trekken. Dit betekent dat KLM haar beleid hierop zal aanpassen voor passagiers wiens ticket vanaf 14 mei 2020 geannuleerd zal worden. Deze klanten krijgen de keuze tussen een voucher of cash refund indien zij niet omgeboekt willen worden. Deze voucher en de vouchers die eerder uitgegeven zijn krijgen een extra waarde van 15% toegekend. Deze extra waarde kan worden ingezet bij een nieuwe boeking maar wordt niet meegenomen in de cash uitbetaling na 12 maanden als er geen nieuwe boeking is gedaan. KLM persbericht dd 15 mei

Voorwaarden

Een blik op de voorwaarden leert dat de voucher een extra waarde TOT 15 procent kán krijgen. De regels daarvoor staan beschreven in de meest gestelde vragen-sectie op de website.

Geldigheid

De voucher is allereerst geldig tot en met 31 december 2021. Maar om in aanmerking te komen voor de extra waarde moet de nieuwe vlucht vóór 31 oktober 2020 worden geboekt en ná 16 juni 2020. De datum van die nieuwe vlucht moet vóór 15 juni 2021 liggen.

Nieuwe ticketprijs lager of gelijk

Als de prijs van het nieuwe ticket lager is dan de voucherwaarde (zonder die 15 procent), dan krijg je een nieuwe voucher met de restwaarde, maar zonder extra waarde. Mocht de prijs van het nieuwe ticket gelijk zijn aan de voucher waarde, dan wordt er ook geen 15 procent extra toegekend.

Nieuwe ticketprijs hoger

Alleen als de ticketprijs hoger is dan de voucher, dan wordt er tot 15 procent extra waarde toegekend. Stel dat het vliegticket 100 euro was en het nieuwe vliegticket is 105 euro, dan wordt er dus 5 procent extra waarde gegeven en krijgen passagiers niet die tien resterende euro van de extra waarde in bijvoorbeeld een nieuwe voucher terug. Pas vanaf – in dit voorbeeld – 115 euro, wordt er 15 procent extra waarde berekend.

Infographic

De maatschappij maakte onderstaande infographic om erachter te komen of je in aanmerking komt voor de extra waarde.

©KLM