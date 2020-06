Schiphol verlengt samenwerking onderzoek hyperloop – alternatief voor korte vluchten – uit

Schiphol verlengt de samenwerking met Hardt Hyperloop in het onderzoek naar de hyperloop. De samenwerking stamt uit 2018 en sindsdien hebben de twee partijen ondervonden dat de hyperloop een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van de luchthaven.

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat 12,5 miljoen van de passagiers die in 2050 via Schiphol reizen, gebruik kunnen maken van de hyperloop als alternatief. In het onderzoek wordt een hyperloopnetwerk voorgesteld dat Schiphol verbindt met grote vliegvelden in Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die momenteel rechtstreekse verbindingen hebben. Hardt Hyperloop schat dat er in 2050 circa 73 miljoen mensen tussen de grote steden in dit netwerk zullen vliegen. Uit de studie blijkt dat de hyperloop een vervangingt zou kunnen zijn voor 12,5 miljoen van die passagiers.

Investeren

“De luchtvaartsector bevindt zich in een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt. Het herstel zal een aantal jaar duren, maar het is van belang om te blijven investeren in innovatie en duurzaamheid. We vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, om te kunnen voldoen aan de vraag naar duurzaam vervoer in de toekomst. Ik ben er trots op dat we samenwerken met Hardt om de mogelijkheden van de hyperloop voor een multimodale hub te onderzoeken”, zegt Hassan Charaf, hoofd innovatie bij Royal Schiphol Group.

Aanvulling

“In de transitie naar een CO2-neutrale samenleving is het van groot belang om niet alleen bestaande vervoersmiddelen te verbeteren, maar ook te kijken naar alternatieve, innovatieve mobiliteitsoplossingen. Dit onderzoek toont aan dat de hyperloop een waardevolle aanvulling vormt op het vervoerslandschap van de toekomst. Het vormt de basis om de hyperloop in de komende jaren tot een succesvol vervoersmiddel te laten uitgroeien. Partnerships, gezamenlijke ontwikkelingen en publiek-private samenwerking zijn essentieel om een baanbrekende technologie als deze te realiseren. We hebben veel waardering voor de vooruitstrevende instelling van Royal Schiphol Group als het gaat om het onderzoeken van innovatieve oplossingen, zoals de hyperloop, met als doel de duurzaamste luchthaven ter wereld te worden”, aldus Stefan Marges, lead op het onderzoek bij Hardt Hyperloop.

Samenwerking

Schiphol en Hardt willen de potentiële ontwikkelingen uit het onderzoek tot stand brengen door te blijven samenwerken en hun onderzoek voort te zetten en uit te breiden. Daarnaast is Hardt in gesprek met andere partijen en autoriteiten om te zorgen dat de hyperloop een centrale rol gaat spelen in een duurzaam netwerk van hogesnelheidsvervoer in Europa.