Cabinebond VNC sleept KLM voor de rechter om cao

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) spant een rechtszaak aan bij de kort geding rechter tegen KLM. Volgens de vakbond blijft de maatschappij de nakoming van de cao-afspraak om de overtolligheid van het personeel te bepalen aan de hand van het lifobeginsel (last in, first out) weigeren.

Rechtszaak

“Het is ontzettend spijtig dat het zo ver moet komen, maar er moet nu echt zo snel mogelijk helderheid komen”, zegt de vakbond. “Ondertussen zitten duizenden collega’s in spanning over hun baan en hun toekomst.

KLM wil pertinent geen lifo, wel willen ze in tweede instantie nadenken over varianten op afspiegeling. De werkgever doet daarvoor een nadrukkelijk beroep op input van beide cabinebonden omdat zij daar zelf (nog) geen ideeën over heeft. FNV Cabine heeft aangegeven daar in mee te willen gaan, de VNC ziet daar geen aanleiding toe.”

Maatwerk

De cabinebonden en KLM hebben gesproken over het vraagstuk welke methode moet worden gebruikt in het scenario van gedwongen ontslagen. FNV Cabine zou graag een maatwerkmethode willen zien. Volgens de bond heeft KLM aangegeven hiervoor open te staan. KLM drukte volgens FNV in glasheldere bewoordingen uit dat de lifo-methode onbespreekbaar is. Bij deze methode worden de medewerkers die het kortst in dienst zijn, als eerste ontslagen.

CAO

VNC is van mening dat er cao-afspraken zijn gemaakt en dat deze moeten worden nageleefd. De bond wil daar geen variant op. “Afwijken van de lifo-afspraak uit de cao zet daarnaast de deur open naar verdere afbraak van cao-afspraken door KLM”, zegt VNC. “Het is wat de VNC betreft onvoorstelbaar dat KLM nu over varianten wil onderhandelen terwijl er cao-afspraken over dit onderwerp zijn gemaakt. Bovendien is er geen tussenweg die recht doet aan de zekerheid die onze leden zouden moeten kunnen ontlenen aan de cao. Het wordt A (lifo) of B (afspiegeling) maar nu wil KLM met een mogelijke C komen, maar heeft zij daar zelf geen ideeën voor. In de tussentijd zitten vele leden met een knoop in hun maag door de enorme spanning en KLM moet nog iets bedenken omdat zij van de lifo-afspraak af wil.”