Heathrow moet personeel ontslaan door quarantainemaatregel VK

Heathrow zegt personeel te moeten ontslaan door de quarantainemaatregel van het Verenigd Koninkrijk, welke deze week is ingegaan. Passagiers moeten bij aankomst twee weken in zelfisolatie doorbrengen.

Ontslagen

Eenderde van de leidinggevende functies is al geschrapt. Hoeveel extra banen er nog verloren gaan, is nog niet bekendgemaakt. “Door de crisis heen hebben we geprobeerd om banen te beschermen, maar dit kunnen we niet langer volhouden. Dus we zijn een vrijwillige vertrekregeling overeengekomen met de vakbonden. Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat er nog meer ontslagen gaan vallen, onderzoeken we continu de mogelijkheid om het aantal ontslagen te minimaliseren”, aldus John Holland-Keye, CEO van de luchthaven.

Vervoerscijfers

De luchthaven zegt dit tegelijkertijd met het bekendmaken van de vervoerscijfers over mei, waarin een daling van 97 procent van het aantal passagiers te zien is. Deze daling zal volgens Heathrow doorzetten door het quarantainebeleid vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het vervoerde aantal tonnage is met 40 procent afgenomen, aangezien het grootste deel van de vracht in de belly van passagiersvliegtuigen wordt vervoerd.