Mogelijk meer ontslagen bij Emirates

Mogelijk gaan er nog meer ontslagen vallen bij Emirates dan de eerder aangekondigde 30.000 (ongeveer 30 procent van het personeelsbestand). Volgens de lokale krant Arabian Business hebben 700 cabinemedewerkers en 600 piloten te horen gekregen dat zij ook het veld moeten ruimen. De meeste van de piloten zouden op de A380 vliegen.

Ontslag

De krant baseert zich op anonieme bronnen. Een woordvoerster van Emirates zegt tegen Up in the Sky geen aantallen te willen noemen. “Zoals eerder gecommuniceerd, hebben we bij Emirates er alles aan gedaan om de getalenteerde mensen die deel uitmaken van ons personeel zo lang mogelijk te behouden. Gezien de aanzienlijke impact die de pandemie heeft gehad op ons bedrijf, kunnen we simpelweg geen overtollige middelen aanhouden en moeten we ons personeelsbestand aanpassen aan onze beperkte activiteiten”, aldus de maatschappij tegenover Up.

Opties

Nadat alle scenario’s en opties zijn onderzocht, zegt de maatschappij ‘ten zeerste te betreuren dat sommige mensen moeten worden ontslagen’. “Dit was een zeer moeilijke beslissing en niet een die we lichtvaardig hebben genomen. Het bedrijf doet er alles aan om het personeel te beschermen waar we maar kunnen. Waar we gedwongen worden om moeilijke beslissingen te nemen, zullen we mensen eerlijk en met respect behandelen. We zullen samenwerken met betrokken werknemers om hen alle mogelijke ondersteuning te bieden”, aldus Emirates.