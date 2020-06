Naar IJsland in juli? Coronatest van 100 euro of 2 weken in quarantaine

Reizigers die vanaf 1 juli naar IJsland gaan, krijgen de keus tussen een coronatest van 15.000 IJslandse kroon (98,87 euro) of twee weken in quarantaine doorbrengen. Passagiers die tussen 15 juni en 1 juli aankomen, kunnen de coronatest gratis krijgen.

Grenzen

Op 15 juni opent IJsland weer de grenzen voor reizigers uit Schengengebieden. Vorige maand werd al bekend dat reizigers de keuze zouden krijgen tussen 14 dagen quarantaine of een coronatest. Vanaf 1 juli zal die coronatest niet meer gratis zijn, maar moet er bijna 100 euro voor worden neergelegd. Kinderen die zijn geboren in of na 2005, zijn uitgezonderd van de maatregelen.

Vooruitgang

“Het is de bedoeling om de vooruitgang die we tot dusver hebben geboekt, veilig te stellen wanneer reizigers naar IJsland terugkeren”, zegt Thorolfur Gudnason, chef epidemioloog. “Tijdens de pandemie hebben we ons gericht op gematigde maar gerichte maatregelen op basis van de best beschikbare informatie. Basisscholen zijn open gebleven en er zijn geen sluitingen opgelegd. Nu er bijna geen gevallen zijn in IJsland, zien we dit als een normale volgende stap, aangezien de wereld zich langzaam opent om weer te reizen.”

Registratie

Reizigers die naar IJsland willen, moeten van tevoren een registratieformulier invullen, welke beschikbaar is via covid.is Hierop moeten zij hun persoonlijke gegevens en hun reisplan achterlaten. Het bevat ook een gezondheidsverklaring, waarop vragen moeten worden beantwoord over de gezondheid en welke landen er zijn bezocht voor de aankomst in IJsland.

Tests

De tests zijn beschikbaar op Keflavik Airport en in Sydisfjordur (voor passagiers die met de Smyril Line arriveren). Reizigers die op andere internationale luchthavens aankomen (Reykjavik, Akureyri, Egilsstadir), kunnen bij het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum worden getest. Zij die positief worden getest op het virus krijgen de mogelijkheid om verdere tests te ondergaan om erachter te komen of het om een actieve infectie gaat. Als dat het geval is, dan moet hij of zij in zelfisolatie.