Vernieuwde aankomst- en vertrekhal terminal B New York LaGuardia wordt zaterdag geopend | Foto’s

De vernieuwde aankomst- en vertrekhal van terminal B op New York LaGuardia Airport wordt zaterdag 13 juni heropend. Het is de belangrijkste aankomst- en vertrekfaciliteit van American Airlines op de luchthaven.

Ontwerp

Met de nieuwe inrichting van de aankomst- en vertrekhal van terminal B is volgens American Airlines rekening gehouden met de lichtval. Het ontwerp is helder en licht en moet uitgebreide eet- en winkelmogelijkheden bieden, samen met directe verbindingen naar alle hallen.

©American Airlines

Faciliteit

“Naarmate meer klanten de lucht in gaan, is American klaar om hen te verwelkomen in New York in deze opnieuw ontworpen faciliteit, gelanceerd door de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo en ontwikkeld in samenwerking met de havenautoriteit van New York en New Jersey, en LaGuardia Gateway Partners “, zegt Jim Moses, vice-president van Northeast Hubs en Gateways bij American Airlines. “Door onze operatie te centraliseren, kunnen we beter voor onze klanten zorgen en een intuïtieve, naadloze ervaring leveren.”

©American Airlines

Renovatie

Het herontwikkelingsproject LGA Terminal B, gepland voor voltooiing in 2022, maakt deel uit van een uitgebreider pakket van 8,2 miljard dollar om de luchthaven op te knappen. De faciliteit moet moderner worden, beter in zijn geheel verbonden zijn en er moeten onder andere extra taxibanen komen en betere voorzieningen.

LaGuardia

LaGuardia stond bekend als één van de slechtste vliegvelden van Amerika. Het is donker, krap en beklemmend volgens passagiers. De voormalige Amerikaanse vice-president Joe Biden vergeleek de luchthaven in 2014 zelfs met vliegvelden in derdewereldlanden. Al sinds 1990 waren er plannen voor een opknapbeurt.

©American Airlines