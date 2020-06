Wereldbaan in blauw | Boek

Nog wat meeliftend op het honderdjarig bestaan van KLM is onlangs het tweede boek van Dineke Uildriks uitgekomen. Het boek heet ‘Wereldbaan in blauw’ en kan als een vervolg gezien worden op ‘Uitgevlogen’ uit 2013. Centraal staan interviews met KLM-stewardessen en -stewards die vlogen in de naoorlogse periode, van 1948 tot en met 2015. In de periode is de emancipatie, maar ook de veiligheid in de luchtvaart enorm toegenomen. Bovendien is vliegen ‘gedemocratiseerd’ en niet meer alleen weggelegd voor de elite.

‘Wereldbaan in blauw’ bestaat uit 27 interviews met KLM-cabinepersoneel. Elk interview wordt voorafgegaan door een korte levensloop van de hoofdpersoon en is voorzien van een of twee foto’s op een kenmerkende locatie. Uildriks heeft de geïnterviewden allemaal bezocht in de periode 2014-2019. Dat bracht haar niet alleen naar veel plaatsen in Nederland, maar ook naar Engeland, Spanje en zelfs Brazilië. In elk vraaggesprek wordt de entourage kort beschreven. In het boek zijn de interviews gerangschikt op basis van het geboortejaar van de stewardessen en stewards. De oudste is in 1923 geboren, de jongste in 1955.

Auteur Dineke Uildriks is in 1951 geboren in Tynaarlo. Ze heeft na het behalen van haar onderwijsbevoegdheden voor het basisonderwijs in Groningen vijf jaar voor de kleuterklas gestaan in Oosterhesselen. Daarna begon in 1975 haar carrière bij de KLM, eerst als stewardess en later als assistent purser en purser. Ze schreef in de jaren tachtig columns voor de kranten van de Drents Groningse Pers en was actief in de Drentse provinciale politiek. Na haar pensionering bij de KLM is ze begonnen met het schrijven van boeken.

Al lezend merk je dat Uildriks haar oud-collega’s met veel plezier heeft opgezocht en hun levensloop heeft opgetekend. Het ons-kent-ons gevoel voert daarbij wel erg de boventoon. Het feit dat er na ‘Uitgevlogen’ opnieuw een boek is uitgekomen met interviews met cabinepersoneel toont aan dat er vraag naar is. De persoonlijke verhalen en anekdotes geven weliswaar een leuk kijkje achter de schermen, maar zijn toch vooral interessant voor een kleine doelgroep: voormalige, huidige en wellicht ook toekomstige stewardessen, stewards en pursers en (andere) KLM-medewerkers. Voor een buitenstaander is het sober vormgegeven boekje aardig om te lezen, maar niet echt een hoogvlieger.

